Ulises Toirac denuncia la "tiradera" entre los artistas cubanos: "A mi me da mucha pena"

El humorista cubano Ulises Toirac se ha pronunciado sobre las "tiraderas" y las polémicas en las que la mayoría de las veces se ven envueltos los artistas de la Isla. Lo hizo a través de un texto que compartió en su perfil de Instagram en el que además plasmó su punto de vista al respecto.

Según el comediante, siente "mucha pena" de que los famosos recurran a estas técnicas en las que mayormente insultan "públicamente a un colega" para "ganar el enfoque de las redes" y subir sus índices de audiencia.

Asimismo, Toirac aseguró que nunca caerá en este tipo de dinámicas, por lo que se mantendrá con "bajos índices" de reacciones en sus perfiles públicos porque ni le falta vergüenza, ni le sobra el tiempo.

"Obviamente al público parece ser que le gusta eso de la "tiradera" entre artistas porque los índices de reacciones son elevadísimos. A mi me da mucha pena. No que el público lo disfrute, si no ver a los artistas sucumbir al bajo sentimiento de insultar públicamente a un colega para ganar el enfoque de las redes. Desde ya... seguiré con bajos índices pero no lo haré. Ni me falta la vergüenza, ni me sobra el tiempo", fueron las palabras íntegras del humorista.

El artista ha estado últimamente un poco ausente de las redes sociales debido a problemas de salud. El comediante ha estado padeciendo de dolores en la columna vertebral, lo que le ha llevado a realizarse varios exámenes médicos y a ponerse en mano de especialistas del país.

¿Estás de acuerdo con las palabras de Toirac?