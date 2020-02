Artistas latinos han animado el entretiempo de 7 Super Bowl

Publicado el Domingo, 2 Febrero, 2020 - 17:38 (GMT-4)

Aunque las actuaciones de Jennifer López y Shakira honrarán la cultura latina en el Super Bowl 2020, no es la primera vez que el medio tiempo de este importante evento deportivo presenta a artistas de origen hispano.

En 1992, la cubana Gloria Estefan se convirtió en la primera latina en animar el espectáculo cantando Get On Your Feet y Live for Loving You; y volvió a hacerlo en 1999 junto al legendario Stevie Wonder. Esa vez interpretó Rythm is Gonna Get You, Turn the Beat Around y el tema en español Oye!.

En 1995, otro cubano, el jazzista Arturo Sandoval, fue parte del show temático de Indiana Jones en la gran final del fútbol americano de ese año, junto a Tony Bennett y Patti LaBelle.

Asimismo, en el Super Bowl del año 2000, la cantante de ascendencia ecuatoriana Christina Aguilera y el español Enrique Iglesias se reunieron en el escenario de medio tiempo "Reflexiones de la Tierra" para cantar Celebrate the Future Hand in Hand.

En la edición de 2011 el grupo The Black Eyed Peas, integrado por varios músicos, entre ellos el mexicano Taboo, cantó éxitos como I Gotta Feeling y Boom Boom Pow.

Un años después, el cantante de origen latino Bruno Mars se unió a Beyonce y Coldplay en el show de la final del evento más grande de la National Football League (NFL), y en 2014 abrió otra actuación en este espectáculo tocando la batería.

Para la 54 Super Bowl, Jennifer López y Shakira presentarán un show de 12 minutos que llenará de energía el Hard Rock Stadium de Miami, en el entretiempo de la final entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City.