Humorista Ariel Mancebo prohíbe a Ray Fernández cantar su canción "La Z" por pertenecer al Partido Comunista de Cuba

Publicado el Lunes, 3 Febrero, 2020 - 09:47 (GMT-4)

La militancia del trovador Ray Fernández en el PCC ha llevado al humorista Ariel Mancebo, residente en Miami, a prohibirle cantar su tema “La Zeta”.

Según indicó Mancebo en una publicación suya difundida en Facebook, en un primer momento apoyó a Fernández por creer “que se trataba de una de las tantas ironías de las que ingeniosamente usa en sus temas para abordar la situación social en Cuba”, algo que cambió tras enterarse de que la afirmación era verdadera.

“Ray: fiera, con tu militancia haces lo que quieras pero, por favor, te prohíbo volver a cantar mi tema La Zeta. Me da igual la inclinación política de la gente pero si no respetas tu propia obra que trata de todo lo opuesto a lo que la militancia comunista en Cuba defiende y predica, no quiero ver mi obra mezclada con la tuya”, publicó Mancebo.

“Lucha tú propia yuca”, concluyó el humorista, en alusión a uno de los más famosos temas del cantautor cubano.

También a través de Facebook, Ray Fernández ha calificado lo sucedido como episodio cargado de “intolerancia” y “odio”.

Tras la promesa de no cantar más el tema, ha exhortado al “Sr Ariel a que haga otro tanto con las canciones ajenas que el inconsultamente ha tenido a bien parodiar a troche y moche”.

“Pierda cuidado Sr Mancebo, no le toco más su ‘Z’, o lo que es mejor, ahí le dejo el abecedario completo”, añadió de forma irónica el compositor cubano.

"Aprendí de esta historia, que a los hombres educados en el desprecio, hasta el amor les sirve para expresar su odio", concluyó.

Tal como explicó Ariel Mancebo, en un primer momento apoyó abiertamente a Ray Fernández tras su declarada militancia.

“Ray poniéndola cómo es. Y espero que ahora no venga ningún sapingo a decirme que Ray es comuñanga”, escribió el humorista el 30 de enero en Facebook.

“Silvio acusa a Ray Fernández de parásito por robarle su carné del Partido”, bromeó Mancebo en un reciente post en alusión a la reciente polémica entre Silvio Rodríguez y Yotuel Romero a propósito de “Ojalá”.

Ray Fernández, muy popular en Cuba por su peña de los jueves en el Tun Tun de La Habana, dijo en las redes sociales que se enorgullecía de ser un militante comunista, y desató la polémica.

Todo comenzó cuando el músico publicó unas décimas en las que llama a los miembros del grupo Clandestinos "falsos profetas" y "desangra puercos".

"Nadie dude de que éstos son tiempos de definiciones. Yo me enorgullezco de ser MILITANTE COMUNISTA, en mayúsculas lo escribo no por soberbia, sino para que se lea claro y sin equívocos. Lo soy de cuerpo presente y respondo por todo lo que ello implica. Un empedernido y quijotesco romanticismo y una filosofía Marxista hija de la reflexion y no de la hipnosis", escribió Ray en un comentario en su propio post.

Ray Fernández es conocido por temas como Lucha tu yuca, El gerente, Bucanero y Paciencia, consideradas críticas ácidas a la realidad cubana.