Manolín a Javier Sotomayor: "Tú no eres pobre, pero el 90 % del pueblo de Cuba es más que pobre"

El artista cubano Manolín, el Médico de la Salsa, respondió a Javier Sotomayor y le recordó la escasez que sufren los ciudadanos de la Isla a diario.

"Javier Sotomayor, tú no eres pobre, pero el 90 % del pueblo de Cuba, es más que pobre", aseguró el cantante en un post publicado en su perfil de Facebook.

De esta forma valoró las declaraciones que hizo el atleta cubano, quien defendió al régimen de la Isla y señaló que en Cuba no hay pobreza, ni analfabetos, ni niños sin cobertura médica.

"Javier, Cuba es más que pobre, digamos que está en la época de las cavernas y por ejemplo, allá te pueden caer a palos y encarcelarte por solo tener ideas y pensar con tu cabeza o por tan solo dar tu opinión, violan tus derechos más elementales como persona, te discriminan, te destierran y hasta te pueden matar. ¿Quieres un país más pobre que ese?, dijo el intérprete.

"Y si a esto le sumas todas las carencias y necesidades materiales de las que padece el 90 por ciento del pueblo cubano, entonces Cuba es directamente el infierno, ahí escasea hasta el papel sanitario, pero bueno, para eso existe el periódico Gramma, con eso es que se limpian los cubanos", criticó.

"Deplorables" condiciones de higiene en los hospitales de Cuba

Manolín también hizo referencia a la defensa que hizo Sotomayor del sistema sanitario cubano y apuntó que al estado que presentan los hospitales de la mayor de las Antillas.

"Javier Sotomayor, eso de cobertura médica gratis para todos es muy relativo, pues las condiciones materiales y de higiene que hay en los hospitales de Cuba son tan deplorables, que ir al hospital más bien es ir a morirse, en vez de a curarse", afirmó en el post.

"Por otra parte, los ciudadanos no son pacientes, primero son personas que en algún momento pueden enfermarse y convertirse en pacientes, por lo cual, la libertad y las necesidades materiales diarias de un ser humano, son más importantes que la atención médica gratis", agregó.

El cantante dijo que en Estados Unidos en 20 años solo había tenido necesidad de ir al hospital "una sola vez". "Fue porque tuve un accidente y me hicieron una operación costosa sin pedirme prácticamente ni mi nombre, sin pagar un kilo y allí la garantía de quedar bien sí es total", aseguró.

"¿Tú sabes cuánto papel sanitario, pasta dental, aceite, jabón, champú, ropa, comida etc, yo he necesitado en 20 años? Y al hospital fui una sola vez", reiteró.

A continuación reproducimos de forma íntegra el post:

