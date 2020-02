Denuncian cerco policial a la casa del líder opositor cubano José Daniel Ferrer

Publicado el Martes, 4 Febrero, 2020 - 14:41 (GMT-4)

Nelva Ismarays Ortega, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer, denunció que la policía mantiene vigilada su vivienda en el reparto Altamira de Santiago de Cuba, donde reside con sus hijos.

Su casa, que también es la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que preside su pareja, permanece custodiada por agentes del régimen desde el pasado 25 de enero y patrullas policiales vigilan los alrededores para evitar la entrada de los activistas, explicó Ortega a la emisora Radio Martí.

Explicó que en alguna ocasión también intentaron impedir que saliera. "Les tuve que responder que mi casa no era calabozo, y que no iba a permitir que no me dejaran salir", agregó.

El jueves último, Ortega visitó a su esposo en la prisión de Aguadores, donde permanece detenido desde el 1 de octubre de 2019, sin haber sido sometido a juicio; pero el encuentro también fue vigilado por personal de esa cárcel en el oriente de Cuba.

Ferrer fue arrestado en la sede de su organización, el mismo día que la policía realizó un registro en su domicilio y le incautó varios artículos, todo ello sin una orden judicial. Durante casi un mes estuvo sometido a desaparición forzada.

El pasado 30 de enero, su abogado, Faisel Iglesias, presentó su caso ante una fiscal de la Corte Penal Internacional. El letrado detalló la ilegalidad del proceso seguido en su contra y solicitó la apertura de una investigación sobre la veracidad de los hechos que se le imputan.