La sorprendente respuesta de Daddy Yankee a si cantaría en Cuba en una entrevista para Billboard en 2007

Publicado el Jueves, 6 Febrero, 2020 - 08:55 (GMT-4)

No hay rincón en el mundo que no se escuche su música y no se bailen sus canciones, sin embargo, hay un lugar en el que Daddy Yankee todavía no ha deleitado a su público con su presencia: Cuba.

Son muchos los seguidores cubanos de la estrella latina que se preguntan por qué aún no se ha presentado en la mayor de las Antillas. Teniendo en cuenta que la Isla se encuentra al lado de su tierra natal, Puerto Rico, y que el reguetón es uno de los géneros urbanos que más se escuchan, resulta llamativo que el cantante boricua aún no se haya unido a la lista de artistas internacionales que sí lo han hecho.

A esta interrogante el "Big Boss" ya dio respuesta en el año 2007 en una entrevista que algunos usuarios han recuperado y que se ha vuelto viral en las redes sociales en los últimos días. Ocurrió durante su visita al programa de televisión Estudio Billboard que conducía la periodista colombiana Leila Cobo, cuando uno de los espectadores presentes en el plató le preguntó a "El Cangri" si alguna vez había pensado en la idea de visitar y realizar un concierto en Cuba.

No ad for you

"Muchos cantantes boricuas han sido como un patrón para el movimiento del reguetón de Cuba. ¿Has pensado alguna vez visitar y hacer un concierto en Cuba?", expresó el joven.

El intérprete de Definitivamente respondió alegando que en realidad le "encantaría" ir a la Isla, pero que respeta mucho "al pueblo de Miami" y no quería causar un "caos político". Por lo que prefería dejar "las cosas como están" e ir cuando llegase el momento oportuno.

Una de las cosas que me encantaría en mi vida personal es ir allá, pero respeto al pueblo de Miami. A lo mejor queriendo hacer un acto de buena fe se convierte en un caos político. Prefiero dejar las cosas como están y cuando sea el momento de ir para allá, iré

Daddy Yankee contó además que tenía noción de que en la Isla poseía un gran grupo de admiradores que admiran su trabajo. Incluso dijo que había recibido cartas escritas por fans y que se había tomado el trabajo de responderlas de su puño y letra.

Recibo cartas de Cuba de muchas fanáticas que tengo allá y las contesto personalmente

A continuación, te mostramos la entrevista íntegra: