Ante tantos rumores, Natti Natasha explica su relación con Daddy Yankee

Publicado el Lunes, 3 Febrero, 2020 - 19:13 (GMT-4)

La cantante dominicana Natti Natasha aprovechó un post en sus redes sociales para aclarar la relación que tiene con Daddy Yankee, ante los incontables rumores de una historia amorosa entre ambos, que aumentaron con su aparición en la celebración de cumpleaños del Big Boss.

La Princesa Urbana contó que el reguetonero fue el único que la ayudó a levantarse en el momento más difícil de su carrera, y la acogió como una más de su familia.

"Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia", escribió Natti.

La dominicana también agradeció la oportunidad de poder "aprender de un genio de la industria" y nutrirse de su "disciplina, respeto y humildad".

Daddy Yankee y Natti Natasha tuvieron su primer éxito juntos con Otra cosa, en 2016. En 2018, sacaron el tema Buena vida y ese mismo año el boricua la invitó al remix de Dura, junto a Becky G y Bad Bunny.

El año pasado, trabajaron juntos en No lo trates, con Pitbull, y Runaway, tema de Sebastián Yatra en el que los Jonas Brothers cantaron en español por primera vez.