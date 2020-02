Familia cubana denuncia estafa en el envío de dos aires acondicionados por una agencia en Miami

Publicado el Viernes, 7 Febrero, 2020 - 10:13 (GMT-4)

Una familia cubana en Miami denuncia que pagó a una agencia el envío de dos aires acondicionados a Cuba, que nunca llegaron a la Isla.

Marta Girón y Maydelín Duane aseguran que entregaron el paquete a la compañía "Portal al Caribe", en junio de 2019, y no solo los artículos no llegaron, sino que además la empresa cerró sus oficinas y no dejó rastro alguno.

“Es muy triste y muy duro que tú te planifiques para que tu familia esté mejor del lado de allá y que aquí mismo, en el país de la libertad, vengan y te estafen. Estoy muy decepcionada de esto, de verdad”, declaró Duane al periodista de Univision, Javier Díaz.

No ad for you

Las mujeres aseguran que gastaron en total más de 750 dólares entre la compra y el envío, dinero que ahora dan por perdido.

El local donde se encontraba la sede de Portal al Caribe -en 6726 West Flanger, en Miami- está en alquiler. Los números de teléfono no se encuentran disponibles y el sitio web no aparece activo.

Trabajadores de empresas cercanas de donde funcionaba la agencia de envíos afirman que tampoco conocen el paradero de los dueños y de los empleados. Solo saben que recogieron y que se fueron del local. Precisan que varias personas han preguntado por ellos, intentando localizarlos.

Los clientes afectados piden que les devuelvan los paquetes o el dinero. Entienden que puedan haber quebrado, pero no se explican que los dueños de la agencia hayan desaparecido sin dar ni tan siquiera una explicación.