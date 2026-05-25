“Mi dignidad no vale 700 dólares”: Influencer en Cuba carga contra Kenny Robert por promocionar combos a la isla

El creador de contenido cubano Robert Evangelista, residente en la isla, lanzó una dura respuesta pública contra el influencer Kenny Robert tras una polémica sobre la promoción de combos de comida y envíos a Cuba, en un intercambio que dejó al descubierto el debate ético que divide a los creadores digitales cubanos.
Todo comenzó el pasado jueves cuando Evangelista publicó un video en Instagram rechazando las propuestas de más de cuatro empresas para que promocionara combos de alimentos con destino a Cuba. En ese video, sin mencionar a nadie por nombre, explicó que su audiencia —cubanos que viven en la isla— no tiene capacidad económica para adquirir esos productos, y reveló que le ofrecían 700 dólares por cada promoción. «Mi conciencia y mi dignidad no valen setecientos dólares», afirmó.
Al día siguiente, Kenny Robert respondió con un video en Instagram dirigido directamente a Evangelista, defendiendo la promoción de combos y envíos. El influencer cubano radicada en Miami argumentó que muchos compatriotas en el exterior no pueden viajar a la isla y dependen de agencias para enviar ayuda a sus familias. «Muchos de los que estamos aquí no podemos ir allá. Porque estamos trabajando. Porque algunos no tienen papeles, tristemente. Y tienen que hacer sus envíos en agencias», dijo. También le reprochó a Evangelista su supuesta «doble moral» y señaló que él vive cómodo en Cuba sin necesitar ese tipo de ayuda.
Ese mismo día, Evangelista respondió con un video de casi nueve minutos en TikTok, esta vez mencionando explícitamente a Kenny Robert. En él aclaró que su posición no es contra los familiares que ayudan desde el exterior, sino contra los influencers que explotan el dolor ajeno con fines comerciales. «No estoy en desacuerdo que un familiar de allá ayude a un familiar de aquí. Lo que estoy en desacuerdo es que influencers hipócritas como tú no sepan diferenciar lo que es jugar con el dolor de una familia», declaró.
Evangelista también reveló que la agencia que Kenny Robert promociona le contactó directamente por WhatsApp ofreciéndole un contrato abierto para que pidiera lo que quisiera. Lo rechazó. «Ni por 700 ni por 3,000 yo vendo mis ideales», subrayó en el video publicado en TikTok.
Evangelista, que tiene sus redes monetizadas y usa esos ingresos para vivir en la isla, cerró su respuesta con una afirmación que resonó entre sus seguidores: «Tengo mi conciencia tranquila. El público a mí me ama. El público sabe por qué yo estoy hablando de lo que estoy hablando.»
Preguntas frecuentes sobre la polémica de los influencers cubanos y la promoción de envíos a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Robert Evangelista rechazó los 700 dólares por promocionar combos de comida a Cuba?
Robert Evangelista rechazó los 700 dólares porque considera que su audiencia en Cuba no tiene capacidad económica para adquirir esos productos, y siente que sería hipócrita promover algo que sus seguidores no pueden permitirse. Además, Evangelista mantiene su postura de que su conciencia y dignidad no tienen precio, enfatizando que no está dispuesto a vender sus ideales por dinero.
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¿Cuál es la postura de Kenny Robert sobre la promoción de envíos a Cuba?
Kenny Robert defiende la promoción de envíos a Cuba, argumentando que muchos cubanos en el extranjero dependen de agencias para enviar ayuda a sus familias debido a la imposibilidad de viajar a la isla. Según Kenny, no es un crimen ayudar a la familia que está en Cuba, y destaca la importancia de esos envíos para la supervivencia de sus compatriotas.
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¿Qué impacto tiene la crisis alimentaria en Cuba según las encuestas recientes?
La encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» revela que el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos una persona se fue a dormir con hambre en 2025, un aumento respecto al 25% en 2024. Esta crisis se debe en parte a que el salario medio mensual en Cuba es muy bajo, solo unos 13 dólares al tipo de cambio informal, mientras que los precios de los alimentos básicos son inalcanzables para la mayoría de las familias.
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¿Por qué algunos influencers cubanos son criticados por sus promociones?
Algunos influencers son criticados por explotar el dolor ajeno con fines comerciales, como en el caso de Evangelista quien acusa a quienes promueven productos que su público no puede comprar de aprovecharse de la crisis en la isla. Esta crítica se centra en la percepción de que estos influencers priorizan sus beneficios económicos sobre la empatía hacia su audiencia.
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¿Cómo afecta la ayuda de la diáspora cubana al régimen en Cuba?
Algunos miembros de la diáspora cubana sostienen que su ayuda alivia la presión sobre el régimen cubano al reponer lo que el gobierno le quita a la población, como alimentos y medicinas. Esto, según las críticas, elimina incentivos para el cambio político, pues el sector que recibe remesas vive con ciertas comodidades y no se moviliza para protestar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.