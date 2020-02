Drake dedica sorprendente homenaje a Rosalía: ¿colaboración en camino?

Publicado el Jueves, 6 Febrero, 2020 - 18:15 (GMT-4)

El fenómeno Rosalía no hace más que crecer. La cantante española ha pasado de ser una desconocida a convertirse en la nueva sensación musical de la que incluso los más famosos quieren presumir.

En la misma semana, hemos visto a la millonaria Kylie Jenner gritar en las redes su nueva amistad con la catalana, a la cantante estadounidense Demi Lovato admitir que no puede parar de ver sus videos y ahora es el rapero canadiense Drake el que se ha rendido ante sus encantos.

Ambos artistas coincidieron en un evento de Nike previo a la Semana de la Moda de Nueva York y el intérprete de In My Feelings no solo presumió de haber coincidido con ella con una foto en su cuenta de Instagram, sino que le hizo un sorprendente homenaje: ¡escribió el nombre completo del pueblo natal de la española, de menos de 8000 habitantes!

"La jefa de Sant Esteve Sesrovires", comentó Drake, que desató la locura de muchos usuarios españoles en las redes.

"¿Que Drake ha escrito Sant Esteve Sesrovires??? EN EL SUELO ESTOY", "No me creo la publicación de Drake, ¡es que no me la creo!", "Literalmente Drake acaba de escribir el nombre de mi pueblo de menos de 8000 habitantes estoy en shock", comentaron algunos internautas.

Los artistas se robaron el show en el evento de Nike, sentados en primera fila y con atuendos muy acordes con la Semana de la Moda.

Muchos desearon que este junte se traspase al mundo musical y que ambos artistas se unan para lanzar lo que de seguro se convertirá en un rotundo éxito.

¿Te gustaría una colaboración musical entre Rosalía y Drake?