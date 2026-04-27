Yudania Gómez queda fascinada con joya del patrimonio de España: «Me encantaría tocarlo»

La organista, directora de orquesta y compositora cubana Yudania Gómez Heredia visitó el Palacio Real de Madrid y quedó fascinada ante el órgano de la Capilla Real, una joya del patrimonio musical español del siglo XVIII, confesando que le encantaría tener la oportunidad de tocarlo.

La visita fue documentada por la cuenta oficial de Patrimonio Nacional, institución que protege el valioso instrumento.

«Tuvimos el lujo de recibir la visita de Yudania Gómez Heredia en el Palacio Real de Madrid. Ella es organista profesional, directora de orquesta y compositora. ¡Y actualmente dirige el Tour Lux de Rosalía! Le enseñamos el órgano de la Capilla Real. Quedó realmente entusiasmada y nos dio una clase magistral sobre las características técnicas de esta joya musical del siglo XVIII», dice el texto en el video.

El órgano de la Capilla Real es una obra construida inicialmente por Leonardo Fernández Dávila entre 1756 y 1759, y completada en 1778 por el organero mallorquín Jorge Bosch.

Yudania, quien dirige la Heritage Orchestra y está al frente de Lux Tour 2026 de Rosalía, una gira de 42 conciertos en 17 países, ofreció en el video una improvisada clase magistral sobre las particularidades técnicas del instrumento.

«Es un órgano ibérico, es bastante antiguo. Como ven, tiene las trompetas españolas, que así le decimos sobre todo en Alemania», explicó la cubana ante las cámaras.

Destacó la excepcional cantidad de registros del instrumento, algo que, según ella, no es habitual en otros órganos: «Ese tipo de registros uno no los encuentras en Alemania, más bien aquí específicamente en el órgano ibérico».

También subrayó la versatilidad sonora del instrumento. Al final del recorrido, la directora de orquesta cubana no pudo ocultar su deseo: «Me encantaría tocar este órgano, es muy original, es único y sería para mí una posibilidad increíble».

Lo que queda en el aire es si Patrimonio Nacional le concederá ese permiso o no.

El acceso al instrumento es extremadamente restringido: está integrado en el coro alto de la Capilla Real y su uso depende enteramente de una decisión institucional de Patrimonio Nacional, que lo programa en ciclos muy selectivos como el XIX Ciclo de Órgano 2026.

Hasta junio de 2023, nunca se había permitido al público general acercarse al coro para apreciar el instrumento de cerca, lo que ilustra el nivel de protección que rodea a esta pieza patrimonial.

La publicación desató una avalancha de comentarios de seguidores que interpelaron directamente a la institución y al Ministerio de Cultura de España para que le brinden la oportunidad a la músico cubana.

«Es una de las mayores eminencias a nivel mundial y cuando explica las obras barrocas, sus escalas, armonías y todo el análisis de las obras... seguramente no exista en el planeta mejor candidata para tocar ese órgano, por favor, denle la oportunidad de hacerlo», escribió uno de los seguidores.

Otro comentario pedía un evento institucional: «Espero que le brindéis a Yudi la posibilidad de tocar el órgano, especialmente en algún evento institucional con los países de Hispanoamérica. Sería fantástico».

Nacida en Santa Clara en 1994, Yudania llegó al Lux Tour tras ser contactada personalmente por Rosalía, y ha dirigido además la Mitteldeutsche Kammerphilharmonie (Filarmónica de Cámara de Alemania Central), la Ópera Estatal de Stuttgart y la ¡Chineke! Orquesta.

Por ahora, Patrimonio Nacional no ha respondido públicamente a la petición de sus propios seguidores, y la pregunta sigue sin respuesta: ¿le abrirá España las puertas de su joya patrimonial a la cubana?