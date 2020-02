Denuncian que el hijo de un oficial del MININT atacó con una botella a una joven en Cienfuegos

Publicado el Domingo, 9 Febrero, 2020 - 08:44 (GMT-4)

Una adolescente de Cienfuegos recibió múltiples heridas en la cara, el cuello y las manos por parte del hijo de un mayor del Ministerio del Interior, según denunció la madre de la joven en las redes sociales.

Leidy Espinosa Bermúdez, de 17 años, fue golpeada con una botella por su atacante, quien se abalanzó contra ella y la amenazó de muerte en la calle, a plena luz del día, en el municipio de Cumanayagua.

La denuncia de la madre acompaña fotos de las heridas en el rostro de la muchacha, y busca que se haga justicia para su hija y que su agresor, al que identifica como Juan Izquierdo, sea condenado. La publicación original fue compartida en Facebook por Yana L Guache en el grupo denominado Noticias de Cuba y el mundo., y ya fue eliminada.

No ad for you

De acuerdo al relato, cuando la afectada acudió a la policía le dijeron “que no podían proceder legalmente contra el ciudadano a menos que la apuñalara o la matara”. Por ello, el hombre solo deberá pagar 30 pesos de multa.

Este es el texto íntegro de la denuncia:

“Quiero denunciar esto públicamente y que se entere el mundo que mi hija Leidy Espinosa Bermúdez, de 17 años de edad, fue agredida con una botella y recibió varias heridas este mes por el hijo de un mayor del MININT, llamado Juan Izquierdo, residente de Manicaragua, Santa Clara.

Los hechos tuvieron lugar en Cumanayagua, a pleno día, con testigos presenciales.

El hijo del mayor, el cual tiene el mismo nombre que su padre, cometió este abuso porque en la noche anterior trató de entrar a la fuerza a la casa de mi hija y esta no lo dejó entrar. Él, aprovechando la ocasión que ella vive sola trató de aprovecharse de ella (cosa que es costumbre ya de este delincuente, ya que no es la primera vez que golpea a jovencitas y se la pasa acosándolas).

Al día siguiente, en forma violenta se abalanzó contra ella en plena calle cortándole la cara, cuello y manos, y la amenazó de muerte públicamente.

Mi hija se ha dirigido a la unidad tratando de hacer una denuncia, recibió por respuesta del oficial de la policía que ellos no podían proceder legalmente contra el ciudadano a menos que la apuñalara o la matara. Así que este individuo solo recibió una multa de 30 pesos cubanos y una carta de advertencia con la que se limpió el trasero y ahora la sigue acosando en la calle. Mi hija, la pobre, no quiere ni ir a la escuela, teme por su vida porque este desgraciado hijo de papi sigue en libertad y no se hace justicia.

Ya lo ha denunciado en el municipio de Cumanayagua y en la providencia de Cienfuegos. Llamamos para ver por qué no toman acción contra este criminal y nos dijeron que la denuncia no aparece. Pedimos que nos dieran una copia y ellos se negaron, dicen que no tienen obligación de dar ninguna copia.

Ahora me pregunto por qué estas noticias no las dan en la televisión, por qué no se toma acción legal contra los verdaderos criminales que ponen la vida de los ciudadanos en peligro.

¿Acaso hay que esperar a que mi hija o cualquier inocente muera para tomar una acción?

¿Hasta cuándo tenemos que soportar este tipo de abusos por negligencia de la policía nacional revolucionaria?

¿Cuándo se hará justicia?”, concluyó.

Posteriormente la usuaria de Facebook Rosita Saavedra publicó la imagen de Juan Izquierdo, y pidió seguirla compartiendo en las redes.