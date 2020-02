Yuliet Cruz explica por qué ya no sale en la televisión cubana

Publicado el Domingo, 9 Febrero, 2020 - 12:05 (GMT-4)

La actriz cubana Yuliet Cruz Delgado subió un video en su canal de YouTube en el que explica por qué ya no se ve en la pantalla chica de la Isla y asegura que es una de las preguntas que más le hacen sus seguidores en redes sociales.

"¿Por qué no me ven en la televisión? ¿Qué pasa que ya no salgo en la televisión? Pues no he estado haciendo televisión porque no es un secreto que prefiero el cine y luego el teatro", explicó Yuliet.

La actriz dijo que para su gusto los proyectos de la televisión son excesivamente largos y demandan mucho tiempo en el que no se puede involucrar en otros trabajos.

La actriz destaca por películas como Melaza, Conducta, Esteban y La película de Ana. Hace unos años también se le veía con frecuencia en la televisión en teleplays y telenovelas como Pompas de jabón, Karma y Leyendas de sal.

Yuliet también contó en su video de YouTube que sus inicios como actriz, principalmente durante su época de estudiante, fueron más difíciles de lo que se pueda imaginar.

"Desde nada más que tener una sola muda de ropa, y bien gastada, desayunar un pan con aceite –si había aceite– y no comer más nada hasta la noche", contó.

La pareja de Leoni Torres, con quien tiene a sus hijos Sebastián y Samuel, aclaró que, a pesar de que viaja con frecuencia a Miami, ella vive en Cuba y le es muy difícil pasar más de 10 días fuera de la Isla porque "me entra un nivel de gorrión y depresión".

Finalmente, la actriz agradeció el cariño que le demuestran sus seguidores, que se preocupen si no la ven en la televisión y que sigan tanto su trabajo.