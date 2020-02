Chocolate MC: "El hombre capaz de compartir a su mujer, no la quiere"

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 15:49 (GMT-4)

El cantante cubano Chocolate MC dijo en sus redes sociales que "el hombre que es capaz de compartir a su mujer, no la quiere", una frase que además forma parte de su próximo sencillo Los Chulos.

El repartero dijo que esto "es una verdad que molesta, pero que es la verdad" y que su nuevo tema estará dedicado a todas las mujeres.

El Rey de los reparteros compartió también un corto video en el que da un adelanto del nuevo tema, que critica a los hombres que no valoran a sus mujeres y que las explotan para ganar dinero.

"El poeta del reparto", "Suelta esa bala ya", "El tema más duro del 2020 será este", "Tienes toda la razón pues hombre que se respete no entra en eso", "El Choco haciendo otro tema romántico", "Me gusta que tengas este tipo de mensajes en tus letras", comentaron algunos de sus seguidores.

Otros repararon en el hecho de que el tema es también una tiradera para El Chulo, con quien Chocolate mantiene un enfrentamiento desde hace unas semanas. El Rey se mostró dolido a través de sus redes pues dijo que el también llamado Presidente del reparto, lo había traicionado después de todo el apoyo que él le había dado tanto en lo profesional como en lo personal.

La enemistad entre Chocolate y El Chulo ha dividido a los seguidores del reparto, pues se trata de dos de sus exponentes más fuertes. Otros consideran que es algo pasajero y que pronto estarán haciendo música juntos otra vez. No obstante, el intérprete de Bajanda contó al youtuber Adrián Fernández que El Chulo había puesto como condición con productores y promotores que si lo querían contratar a él, no podían contratar a Chocolate, y que eso no lo perdonaría.