Joaquín Sabina es operado de un derrame cerebral tras su caída en el concierto de Madrid

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 06:44 (GMT-4)

El cantante español Joaquín Sabina sufrió este miércoles 12 de febrero, día de su 71 cumpleaños, una aparatosa caída durante su concierto en el Wizink Center de Madrid. A pesar de que en un principio el artista presentaba solamente algunas fisuras en su hombro, este jueves ha tenido que ser intervenido de urgencias por un derrame cerebral a consecuencia del golpe.

Según confirma El Español, la operación está teniendo lugar en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde tras horas de observación, los médicos le han detectado un traumatismo craneoencefálico que le ha provocado el derrame.

Tras la caída, el intérprete fue retirado del escenario en camilla y minutos más tarde salió en silla de ruedas al escenario para tranquilizar a los espectadores.

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", dijo a los asistentes.

El incidente tuvo lugar sobre las 9 pm (hora local), cuando el artista se precipitó y se cayó desde unos dos metros de altura entre el hueco que separa el escenario del público.