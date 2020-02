Estudiantes del condado de Miami-Dade iniciarán año escolar en fecha posterior a la prevista

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 12:45 (GMT-4)

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade iniciarán las clases correspondientes al curso escolar 2020-21 el próximo 24 de agosto, seis días después de lo habitual en el calendario.

Sin embargo, los estudiantes recuperarán esas seis jornadas en junio de 2021, pues las clases terminarán el día 9 de ese mes, y no como está previsto para el presente año académico que concluirá el 3 de junio de 2020.

El portal digital Local 10 informó que la medida se acordó la víspera durante una reunión del claustro en la que se reconfiguró la distribución del nuevo curso. Esta propuesta solo aplicará para las escuelas públicas del condado.

Según el nuevo calendario académico, habrá 180 días de instrucción para estudiantes y 196 días para maestros, que incluyen 10 jornadas de planificación y seis festivas, explicó la fuente.

La posibilidad de extender el verano se comenzó a analizar el pasado año y la iniciativa incluía también un inicio de clases después de las 8:00 am para centros de enseñanza primaria, y a las 9:30 am en los de secundaria. Actualmente, muchas secundarias del condado abren sus puertas a las 7:15 am.

“Estamos explorando el establecimiento de horarios de inicio de clases más tarde. Hemos reunido información y estamos tomando en cuenta evidencias científicas, así como retroalimentación de grupos focales. Ahora comenzaremos una robusta y transparente conversación con la comunidad”, escribió en noviembre último en su cuenta de Twitter el superintendente del distrito escolar, Alberto Carvalho.

La modificación obligaría a los colegios a coordinar con el condado aspectos que incluyen las rutas y horarios de los autobuses, y los momentos en que los conductores deben aminorar la velocidad al pasar por zonas escolares.

Siete de las mejores cien escuelas públicas en Estados Unidos están ubicadas en el condado de Miami-Dade, según datos publicados por el diario US News.

Con estos resultados, Miami-Dade ha permanecido desde 2017 en el primer lugar del ranking escolar entre todos los estados de la Florida.