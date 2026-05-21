¡Junto a los estudiantes! Profesora cubana bailando reparto hasta el suelo en plena escuela de Cuba

Una profesora cubana de 54 años se convirtió en fenómeno viral al publicar un video en TikTok en el que aparece bailando reparto junto a sus estudiantes en el patio de una escuela preuniversitaria de Cuba, tirándose hasta el suelo al ritmo de la música.

El clip, de apenas 14 segundos, muestra a la docente y sus alumnos moviéndose al compás de «Uff», uno de los temas de reparto más populares del momento, interpretado por Talent Fuego, Mauro y El Pitu, y Michel Boutic, producido por DJ Honda.

En la descripción del video, la profesora —identificada en TikTok como @la_proferepa— dejó un mensaje que mezcla orgullo generacional y homenaje: «Ellos no saben que soy de la generación de Pablo FG. EPD y que con 54 años todavía me tiro al piso. Pero verlos felices es mi felicidad».

La mención a Paulito FG (Paulo Fernández Gallo), legendario exponente de la salsa y la timba cubana, añade una carga emotiva al video.

El salsero falleció el 1 de marzo de 2025 en un trágico accidente de tránsito en el Malecón de La Habana, cuando un ómnibus de Transtur impactó el vehículo en que viajaba.

Al usar las siglas «EPD» (en paz descanse), la docente convierte el clip en un homenaje implícito al artista, al tiempo que reivindica su pertenencia a una generación musical cubana que hoy ve en el reparto una continuidad de aquella tradición.

El video fue publicado el pasado lunes y acumuló más de 181,000 visualizaciones, 11,300 likes y 618 compartidos en pocos días, lo que lo convirtió en uno de los clips más comentados de la semana en las redes sociales cubanas.

Este tipo de contenido no es nuevo en el entorno escolar cubano. En abril de 2025, otra profesora cubana de 53 años se volvió viral al bailar reparto en el aula al ritmo de Oniel Bebeshito.

En enero de este año, un video de estudiantes de preuniversitario bailando reparto en uniforme escolar también generó polémica en TikTok.

Y en noviembre de 2024, una competencia de baile de reguetón en una escuela cubana desató un debate similar sobre los límites entre la expresión cultural juvenil y el comportamiento esperado en espacios educativos.

En todos los casos, la reacción del público ha sido mixta: elogios por la conexión entre docentes y alumnos, y críticas de quienes cuestionan la idoneidad del contexto.

El reparto es un género urbano cubano derivado del reguetón, surgido en los barrios populares de la isla, con ritmos marcados y pasos de baile enérgicos que incluyen movimientos al suelo, y ha ganado enorme popularidad en TikTok entre la juventud cubana tanto en la isla como en la diáspora.

Incluso Manolín «El Médico de la Salsa» afirmó en abril de 2025 que el reparto nació de la música cubana clásica, citando su tema «Arriba de la bola» como ejemplo de la «célula rítmica del reparto», un argumento que conecta directamente con la reivindicación generacional de la profesora viral.