Una orgía de serpientes obliga a cerrar un parque de Florida

Publicado el Sábado, 15 Febrero, 2020 - 20:26 (GMT-4)

Varias serpientes en Florida celebraron su San Valentín con una “orgía” que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente un parque local.

De acuerdo con una publicación de City of Lakeland Parks & Recreation, los especímenes implicados fueron reconocidos como serpientes de agua de Florida que se congregaron de ese modo para aparearse.

“Son no venenosos y generalmente no agresivos siempre y cuando la gente no los moleste. Una vez que el apareamiento haya terminado, deberían ir por sus caminos separados”, reseña el texto.

“Las serpientes de agua de Florida son una especie nativa y como implica su nombre, los ambientes acuáticos son su hábitat. Generalmente se encuentran descansando en las extremidades del árbol sobre el agua o disfrutando de las costas”, agrega.

De igual modo, la publicación expone que son parte importante del ecosistema y, como tal, no deben perturbarse.

“Hemos puesto cinta de precaución en la zona y estamos en proceso de colgar señales para que el público sea consciente de su presencia. Esto es para la protección del público y las serpientes”, advierte la nota.

Algunos ejemplares han sido avistados en las cercanías del lago Hollingsworth, mientras las autoridades toman las medidas para preservar.

Anualmente, las serpientes de agua se reúnen en esta área para tales “actividades”.