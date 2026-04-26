Cubana en España compra árboles para su finca: Así de grande están ya los terneros

La creadora de contenidos cubana, Chelsea, compartió un vlog de su vida cotidiana en el campo español que muestra una jornada completa de siembra, cuidado de animales y el nacimiento de un becerro en la finca donde reside junto a su familia.

«Soy cubana, vivo en España, pero en el campo, y hoy nos pasamos toda la mañana sembrando los árboles que compramos anteriormente en el vivero», dice Chelsea al inicio del video.

Los seguidores identifican la zona de Vahondillo, un paraje de gran belleza natural que algunos ubican en la región de Extremadura.

Chelsea y su familia plantaron uva, naranja, manzana, mandarina, melocotón y pomelo, todos adquiridos previamente en un vivero local.

El video también presenta a Lola y Pepe, dos terneros que nacieron en la finca de la familia y aún toman biberón. «Ustedes saben que ellos son nuestros consentidos así que decidimos dejarles el biberón el mes entero. Solamente les quedan cinco días», explicó Chelsea.

La tarde deparó una sorpresa mayor: la vaca que la familia llevaba toda la semana vigilando finalmente parió.

«Ayer vinimos y tenía la barriga enorme. Dijimos: Dios mío, esta vaca tiene que parir ya. Y sí, hoy fuimos y ya estaba parida con su bebecito macho», relató la cubana, quien optó por grabarla desde lejos por precaución.

La historia de Chelsea forma parte de una tendencia viral entre cubanos en España. La joven emigró desde Cuba en 2025 y se instaló en un cortijo adquirido por su tío, radicado en Londres desde hace más de veinte años, mediante un visado de inversor conocido como Golden Visa.

La propiedad cuenta con seis cuartos, cuatro baños, huertos y animales, y evoca los paisajes del campo cubano que la familia lleva en sus raíces.

El padre de Chelsea cultiva caña de azúcar de forma experimental, además de melones, lechuga, tomates, ajíes, papas y cebollas, y la familia también cría pavos reales, replicando en suelo español las tradiciones agrícolas de la isla.

El contenido de Chelsea conecta con miles de cubanos en la diáspora que celebran su primer año fuera de Cuba con sentimientos encontrados de nostalgia y esperanza.

Los comentarios al video reflejan esa mezcla de admiración e ironía característica de la comunidad cubana en el exterior.

«Ahí yo me pierdo, eres privilegiada vivir entre tanta naturaleza es un tesoro», escribió un seguidor. Otro apuntó con humor: «Quién sería papá en Cuba para llegar a España y hacerse con todas esas propiedades».

El caso de Chelsea es parte de un éxodo cubano que se redistribuye globalmente. En 2025, al menos 27,000 cubanos se empadronaron en España, elevando el total de residentes cubanos en el país por encima de las 160,000 personas, lo que convierte a España en el segundo destino principal para cubanos tras Estados Unidos.