Controlado incendio forestal que arrasó 30 hectáreas de bosques en La Palma, Pinar del Río

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Un incendio de medianas proporciones devastó al menos 30 hectáreas de bosques en apenas un día, en la zona montañosa del municipio de La Palma, en Pinar del Río, antes de ser controlado este lunes, según fuentes oficiales.

El fuego se desató el domingo en la tarde, en la zona conocida como El Sitio, perteneciente al Área Protegida de Flora y Fauna Mil Cumbres, informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de los municipios de Viñales y La Palma, y trabajadores de la empresa de Flora y Fauna controlaron este lunes el incendio, que afectó bosques de pino en estado natural, con presencia de las variedades pinus caribaea y pinus tropicalis —conocido popularmente como pino hembra—, dos especies de alto valor ecológico que crecen en condiciones silvestres en esa región montañosa.

Incendio forestal en La Palma. Foto: Michel Varela

El teniente coronel Alexander Perera Burón, jefe del CGB en la provincia, precisó que, de las 30 hectáreas (ha) de bosques dañadas, 15 son de pino y el resto de vegetación arbustiva.

Una vez controlado el fuego, comenzó a realizarse la «guardia de ceniza» y el recorrido de patrullaje con vistas a la extinción total de las llamas, señaló Perera. A la par, se han registrado ligeras lluvias en la zona este lunes.

En un reporte preliminar sobre el siniestro difundido por Tele Pinar, se había informado que las brigadas de guardabosques y otros trabajadores involucrados realizaron trochas —cortafuegos abiertos manualmente en el terreno— como método principal de contención ante la imposibilidad de emplear maquinaria pesada debido a la complejidad del área montañosa.

Incendio forestal en La Palma. Foto: Michel Varela

Entre enero y abril de 2026, se registraron en Cuba 111 incendios forestales, que devastaron 3,174.55 hectáreas de bosques naturales y plantados, según datos del Cuerpo de Guardabosques.

Cuatro territorios concentraron la mayor parte de los siniestros y el daño acumulado. Pinar del Río encabezó la lista con 46 incendios y 2,912.6 hectáreas devastadas —el 92% del total nacional en ese período—; le siguió Matanzas, con 16 fuegos y 58 ha afectadas; luego Isla de la Juventud, también con 16 incendios, pero 34.21 ha dañadas; y por último, Artemisa con 14 y 67.74 ha.

La actual es una de las peores temporadas de incendios forestales en Pinar del Río. El siniestro más grave fue el de La Lanza, en Minas de Matahambre, que arrasó aproximadamente 1,700 hectáreas de pinares antes de ser extinguido el 21 de abril, tras 12 días de enfrentamiento con más de 200 efectivos.

En esos días de abril, se reportaron seis incendios simultáneos en Pinar del Río, uno de ellos en El Polvorín, en el propio municipio de La Palma, que afectó 30 hectáreas.

La pérdida de bosques naturales de pinus tropicalis reviste una gravedad ecológica particular: se trata de una conífera endémica de Cuba cuya distribución natural está restringida casi exclusivamente a Pinar del Río y la Isla de la Juventud.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los bosques naturales de esta especie en Pinar del Río se redujeron de 53,512 hectáreas en 1983 a apenas 6,595 en 1996, lo que convierte cada incendio en esos ecosistemas en una pérdida potencialmente irreversible.

Pinar del Río es la provincia con mayor masa forestal de Cuba —411,000 hectáreas boscosas, equivalentes al 48% de su superficie total— y cuenta con 30 áreas protegidas, más que cualquier otra provincia, lo que la convierte también en el territorio de mayor riesgo forestal de la isla.

El pronóstico oficial para la temporada enero-mayo de 2026 estimaba entre 85 y 112 incendios y hasta 4,000 hectáreas en riesgo en la provincia occidental.