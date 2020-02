El futbolista Maikel Chang pregunta por qué no es convocado por Cuba si ya cumplió su castigo de 8 años

Publicado el Lunes, 17 Febrero, 2020 - 15:51 (GMT-4)

El futbolista cubano Maikel Chang lamentó en redes sociales que las autoridades cubanas no lo convocaran para integrar la selección nacional, pese a haber cumplido el plazo con que el régimen sanciona a los llamados “desertores”.

“Mi pregunta es ¿por qué no puedo ser convocado?? Ya yo cumplí mis castigo de 8 años, es como si cometieras un delito y cumplieras tu castigo en la cárcel y luego no te dejen salir, alguien me pudiera explicar, buenas tardes y bendiciones para todos”, expuso el jugador del Real Salt Lake en la Major League Soccer de Estados Unidos.

“Tú vas a venir con el favor de Dios, no te desesperes, todo llega, no cometiste ningún delito, cada cual vive donde quiere vivir, lucha por sus sueños, tu familia te verá pronto”, dice uno de los comentarios a la publicación.

No ad for you

A inicios de 2020, Chang denunció que el régimen todavía no le había concedido la autorización para ingresar nuevamente a la isla, aunque se conoce que la Ley de abandonos a delegaciones oficiales de Cuba rebajó su penalidad de ocho a cinco años.

El extremo zurdo de 28 años escribió entonces en su cuenta de Facebook: "Después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba, cómo la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba, HOY DEJO DE SER CUBANO, mamita fuerza fuerza, el dolor que tengo en mi pecho ahora mismo no es nada comparado al que debes de tener tu, solo te pido fuerzas".

De igual modo, se conoce que muchos atletas han pasado por el aeropuerto y entrado a la isla incluso antes de cumplir este periodo, mientras otros han sido impedidos de entrar de por vida. Al parecer, Chang tendrá que esperar el tiempo requerido aunque la ley haya sido cambiada, que realmente se cumple el próximo mes de octubre.

Chang, como muchos otros deportistas del archipiélago que aspiran a mejorar su carrera, abandonó la selección cubana durante 2012, cuando esta debía enfrentar a Canadá para la clasificación a la Copa de Mundo.

Hace unas fechas, sin embargo, la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) comunicó que estaba a punto de admitir a cubanos que participan en ligas extranjeras, reconociendo que barajaban la posiblidad de convocar a jugadores talentosos como Onel Hernández, quien actualmente compite en la Premier League.