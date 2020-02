Publicado el Lunes, 17 Febrero, 2020 - 10:22 (GMT-4)

Una familia de La Habana pide ayuda tras perderlo todo en un incendio. A nombre de todos los damnificados habló un joven que se identificó como Víctor.

El afectado y su familia viven en calle 64 #2926 entre 29 y 29 a, municipio Playa, La Habana, según el texto que acompaña al video que publicó el periodista Yusnaby Pérez en su página de Facebook.

El incendio, que tuvo lugar unos días atrás, afectó a esta familia y dejó a los padres del joven con algunas secuelas físicas que deben ser tratadas en el hospital todos los días y no los ingresan en la instalación medica porque no hay capacidad, aseguró el reportero en el texto que acompaña al video. En la vivienda había un bebé de seis meses, que no se vio afectado por el siniestro.

"Solamente pido ayuda" dice el cubano en su publicación, sin ofrecer más detalles de lo que ocurrió.

Se desconoce qué originó el fuego aunque la publicación agrega que fueron los vecinos quienes sofocaron el incendio, porque los bomberos demoraron una hora para llegar al lugar.

Uno de los reportes de incendio más recientes en La Habana tuvo lugar en la tienda TRD (Tiendas Recaudadoras de Divisa), del Reparto Primero de Mayo, de Boyeros, que dejó en la mañana de este lunes una gran columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.