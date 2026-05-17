“La capital de la basura”: otro incendio de desechos expone el colapso sanitario en Centro Habana

Las quemas espontáneas se han convertido en una constante del paisaje urbano capitalino

Un video publicado este sábado en redes sociales mostró un basurero ardiendo en la esquina de las calles Sitios y División, en el barrio Los Sitios de Centro Habana, con intensas llamas y una densa columna de humo negro elevándose sobre una vía marcada por el deterioro y la acumulación de desechos.

La grabación, difundida por el usuario Danny González La Rosa en su perfil de Facebook, fue acompañada de una frase que refleja la creciente normalización de la crisis entre los habaneros: "La Capital de la Basura... Ya esto se ha vuelto Normal".

Las imágenes muestran un enorme cúmulo de basura en llamas, compuesto por maderas, plásticos y residuos domésticos, junto a edificaciones visiblemente deterioradas y pavimento agrietado.

El hecho vuelve a poner en evidencia la crisis sanitaria y urbana que atraviesa Centro Habana, donde la basura permanece durante semanas sin recogida y los incendios en vertederos improvisados se han convertido en parte habitual del paisaje cotidiano.

En lo que va de 2026, los incendios de basureros en el densamente poblado municipio se han multiplicado: uno en Águila y Monte el 1 de abril, otro en Maloja y Lealtad durante un apagón el 6 de abril, y dos episodios que pusieron en riesgo la Parroquia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, también en el barrio Los Sitios, el 9 de abril y el 23 de abril.

Días atrás, el humorista Rigoberto Ferrera documentó otra quema de basura en el parque La Pera, en el municipio Plaza de la Revolución, a las seis de la tarde.

La desesperación ha llevado a algunos vecinos a incendiar deliberadamente los basureros para forzar la llegada de los bomberos y aprovechar el agua de sus camiones.

El Food Monitor Program documentó esa práctica en el barrio Reina y la describió como "una solución precaria nacida de la necesidad y la ausencia de respuesta institucional".

La raíz del problema es estructural. La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos diarios, pero solo 44 de sus 106 camiones recolectores están operativos por falta de diésel, lo que deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos cada día.

El propio régimen ha reconocido su incapacidad. En septiembre de 2025, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, admitió que "esa basura no está contenida, está regada por toda La Habana".

En diciembre, el gobierno reconoció que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos y que de 126 cajas de basura planificadas solo se fabricaron 31, mientras que de 1,000 carritos prometidos solo se terminaron 40.

En febrero, autoridades anunciaron un plan de 49 medidas que prometía importar 15,000 contenedores y desplegar 450 brigadas, incluidas unidades militares. Los basureros, sin embargo, siguen ardiendo en las mismas esquinas.