La romántica felicitación de Camila Arteche a su novio por su aniversario: "Cada día me inspiro en ti y en lo que me das"

Publicado el Lunes, 17 Febrero, 2020 - 12:02 (GMT-4)

Definitivamente febrero es uno de los meses más importantes en la vida de la actriz cubana Camila Arteche. Además de festejar el Día de San Valentín el pasado día 14, ahora la artista está celebrando su aniversario de novios con su pareja David Marino.

La joven compartió en sus redes sociales varias imágenes que recogen algunos de los momentos que han vivido juntos y las acompañó de unas hermosas palabras llenas de romanticismo que se reflejan la buena conexión y el gran amor que les une.

"¿Babe ya pasó todo este tiempo? No me lo creo, un año desde que fuiste a Cuba por primera vez a buscarme, desde que yo te pedí que fueras mi novio (porque fui yo) desde que las heridas de nuestros desamores empezaron a sanar. Cada día me inspiro en ti y en lo que me das. Falta mucho por recordar (no por aprender) pero confío en nuestro amor para construir todo lo que estamos soñando juntos! Te amo. Happy Anniversary my Happy Rambo!", expresó.

Camila y David se han convertido en un ejemplo de que el amor lo puede todo y que la distancia no es impedimento para mantener una relación estable y duradera. Aunque la actriz reside en la Isla y su novio en Estados Unidos, muchas han sido las veces que les hemos visto compartiendo juntos en ambas tierras.

Gracias a las fotografías que comparte en sus redes sociales, a cada rato la artista ha viajado a Norteamérica y ha disfrutado junto a David de algunas experiencias por el país. Hace poco ambos se dejaron ver muy acaramelados por la ciudad de Nueva York, ciudad que la artista visitó por vez primera.