Maduro: "No le tenemos miedo al combate militar en Venezuela"

Nicolás Maduro dijo el lunes que no tiene miedo a que se produzca un combate militar en Venezuela.

"No queremos guerra, no queremos violencia, no queremos terrorismo, pero no le tenemos miedo al combate militar y vamos a garantizar la paz", explicó en declaraciones recogidas por AFP.

En este sentido afirmó que hay grupos de "desertores" entrenando en Colombia para "entrar en silencio a atacar puntos militares" en el estado Zulia.

"A Donald Trump lo convencieron que es fácil, que es papaya, meterse en Venezuela y que ellos tienen la fuerza de mercenarios ya preparada para invadir Venezuela", señaló.

La Fuerza Armada venezolana realizó el sábado ejercicios con milicias civiles, baterías antiaéreas y vehículos blindados en Caracas y en algunas regiones país, en un esfuerzo del dirigente chavista de mostrar su poderío militar mientras Washington se prepara para aumentar las sanciones.

Los ejercicios, que iniciaron el sábado y culminan el domingo, fueron planificados después de que Maduro formalizara la incorporación de la milicia civil, de unos cuatro millones con un entrenamiento militar limitado, a la Fuerza Armada integrada por el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

En el estado fronterizo de Táchira se llevó a cabo un ejercicio con milicias, en su mayoría ancianos, portando armas largas.

Los adversarios de Maduro calificaron estos ejercicios como un teatro que busca cubrir la decadencia de la Fuerza Armada en medio de la hiperinflación que ha pulverizado los salarios de los venezolanos, incluidos los percibidos por los militares.