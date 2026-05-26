Capturar a Raúl Castro sería «más costoso que atrapar a Maduro y menos efectivo», según Foreign Policy

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Un análisis publicado por Foreign Policy advierte que una operación militar para capturar al exmandatario cubano Raúl Castro «probablemente tendría éxito, aunque podría resultar más costosa que la captura de Maduro y menos efectiva», en el marco de la escalada de presión de la administración Trump contra La Habana.

El artículo, firmado por William M. LeoGrande, profesor de gobierno en American University, y Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Cuba en el Archivo de Seguridad Nacional, analiza el acusamiento federal contra Castro como un peldaño más en la campaña de presión de Washington, cuyo punto de partida fue la captura de Nicolás Maduro por fuerzas Delta Force el 3 de enero de 2026.

El paralelismo entre ambos casos es explícito: Maduro fue acusado en Nueva York por conspiración para el narcotráfico, mientras que Castro fue acusado por conspiración y asesinato en relación con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

Sin embargo, los autores argumentan que la comparación tiene límites decisivos: Castro, próximo a cumplir 95 años, lleva casi una década retirado del poder y no dirige el país en el día a día, por lo que «su salida no desestabilizaría el régimen de la misma manera en que lo hizo la captura de Maduro en Venezuela».

El análisis documenta una escalada militar y diplomática sin precedentes. El portaaviones USS Nimitz llegó al Caribe el 20 de mayo —Día de la Independencia de Cuba—, y el Comando Sur publicó un video en la red social X con la descripción «Letal. Preciso. Listo», que mostraba aviones, helicópteros, tanques, vehículos anfibios y una fotografía aérea de Cuba.

El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana el 14 de mayo y entregó un ultimátum a funcionarios de inteligencia cubanos: el tiempo se agota para que el régimen acceda a las demandas de Washington.

Pese a tres reuniones cara a cara, las negociaciones diplomáticas no han tenido «ningún progreso», según declaró la embajadora cubana en Estados Unidos, Lianys Torres Rivera, al medio The Hill.

Rubio exige que Cuba cambie su forma de gobierno y liderazgo, algo que La Habana rechaza como una cuestión de soberanía nacional. «Esas son las líneas rojas», respondió Torres Rivera.

Los autores también desmontan los pretextos esgrimidos por Washington para justificar una acción militar. Sobre las filtraciones a Axios acerca de 300 drones militares cubanos con supuestos planes de ataque contra Guantánamo y Key West, señalan que la idea de que Cuba iniciaría una guerra suicida contra Estados Unidos carece de toda credibilidad.

El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, respondió a esas informaciones: «Como cualquier país, Cuba tiene el derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama autodefensa y está protegida por el Derecho Internacional y la Carta de la ONU».

El análisis también descarta la opción de una invasión a gran escala, comparable a la operación que capturó al presidente panameño Manuel Noriega en 1989.

Esa vía convertiría a la administración Trump en responsable de una Cuba ocupada con más de 10 millones de personas en situación de escasez de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad.

El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, intentó mantener abierta la vía diplomática: «Cuba está dispuesta a hablar de todo con Estados Unidos.

No hay tema tabú en nuestras conversaciones, sobre la base de la reciprocidad y la igualdad». Rubio, consultado sobre las perspectivas de un acuerdo negociado, fue escueto: «La probabilidad de que eso ocurra, dado con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta».

Trump, por su parte, fue más directo el 21 de mayo: «Durante las décadas transcurridas desde 1959, muchos presidentes estadounidenses han considerado intervenir en Cuba. Parece que seré yo quien lo haga».