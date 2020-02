"Díaz-Canel, preocúpate por tu pueblo": Cubana denuncia falta de atención médica a su sobrino de 14 meses

Publicado el Jueves, 20 Febrero, 2020 - 13:45 (GMT-4)

"Díaz-Canel, preocúpate por tu pueblo", le dijo al gobernante de la Isla la cubana Yahumara Pérez, cuyo sobrino de 14 meses no está recibiendo la atención médica que necesita.

"Los hospitales dan asco y el gobierno se preocupa por mandar medicina para China. Díaz-Canel, preocúpate por tu pueblo, sobre todo por los niños que no tienen idea de dónde nacieron", dijo.

Según relató en redes sociales, el pequeño se encuentra desde el pasado viernes con vómitos, diarrea y fiebre, pero no hay medicamentos para proporcionarle en el hospital Juan Manuel Márquez de La Habana.

"No lo dejan en el hospital, lo mandan para la casa sin medicamento porque no hay en ningún lado, las farmacias están vacías, ayer lo remitieron con suero porque el niño estaba completamente desidratado para el hospital Juan Manuel Márquez, al llegar al hospital esos animales le quitaron el suero y lo mandaron para la casa", denunció Pérez.

Dijo además que en otra ocasión los familiares salieron corriendo para el hospital con el niño sin fuerzas, deshidratado, vomitando y con fiebre.

"En Cuba están matando al pueblo poco a poco", sostuvo la mujer.

"Cuba es una falsa revolución, es una mentira, son unos cara de palo. En Cuba ahora mismo no hay jabón, no hay pasta de dientes, no hay aseo personal, así como no hay medicina", dijo.

Desde le pasado año, los cubanos están padeciendo la falta de medicamentos a lo largo y ancho de la Isla.

Hace unos meses, una cubana embarazada de cuatrillizos denunció las irregularidades del sistema de Salud de la Isla, ya que, entre otras cosas, en el país no hay lso medicamentos que necesitaba durante su gestación.

La escasez de fármacos ha provocado un aumento en el mercado negro de la comercialización de medicinas de importación. Se compra/vende de todo, desde analgésicos hasta potentes antibióticos que deberían estar sujetos a prescripción médica.

En el mes de diciembre el presidente argentino Alberto Fernández y Miguel Díaz-Canel sostuvieron una reunión en la que hablaron sobre la importancia de aumentar el intercambio de alimentos y medicinas entre ambas naciones.