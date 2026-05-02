Senador demócrata exige fin del embargo petrolero a Cuba y acusa a Trump de causar una crisis humanitaria

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El senador demócrata Chris Van Hollen (Maryland) publicó este sábado un video en su cuenta de X en el que exige el fin del bloqueo petrolero que la administración Trump impuso a Cuba, calificándolo de «imprudente» y afirmando que la única consecuencia lograda ha sido una crisis humanitaria que castiga al pueblo cubano, no al régimen.

«El único cambio que Estados Unidos ha logrado imponer a Cuba es una crisis humanitaria que afecta a millones de personas, a causa del bloqueo imprudente de Trump y Rubio que castiga al pueblo cubano, no al régimen cubano», declaró Van Hollen.

El senador señaló que, más de tres meses después de implementado el bloqueo, el gobierno de La Habana sigue plenamente en control, mientras hospitales colapsan, escuelas y negocios cierran, y familias enfrentan apagones prolongados sin acceso a necesidades básicas.

Van Hollen citó un titular del New York Times del 26 de marzo de 2026: «Pacientes cubanos están muriendo a causa del bloqueo de EE.UU., dicen médicos».

La anestesióloga jefe del mayor hospital pediátrico de La Habana, Alioth Fernandez, declaró al diario: «No puedo decirte cuántas muertes, pero estoy segura de que hay más que en el mismo período del año pasado».

Según datos del dossier, el bloqueo cortó entre el 80% y el 90% de las importaciones petroleras cubanas, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

Al menos 96,000 cubanos esperaban cirugía a finales de marzo, incluyendo 11,000 niños, y 16,000 pacientes oncológicos sufrieron interrupciones en radioterapia.

La declaración de Van Hollen llega en un momento de máxima escalada. Trump firmó una nueva orden ejecutiva el viernes que congela todos los bienes vinculados al régimen cubano en territorio estadounidense e impone sanciones secundarias a bancos extranjeros.

Este mismo sábado, Trump amenazó con enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas, afirmando que tomaría el control de la isla «casi de inmediato» tras concluir la guerra en Irán.

El senador también publicó el pasado jueves un segundo video enmarcando la política de Trump como la continuación de 65 años de fracaso bipartidista.

«La política actual de Trump sobre Cuba no es una aberración total. Es él y el secretario Rubio redoblando la apuesta sobre 65 años de una política fracasada y en bancarrota», afirmó.

Van Hollen reconoció que la administración Obama fue la única excepción positiva, al restaurar relaciones diplomáticas y ampliar los viajes, pero advirtió que ese capítulo fue breve: Trump lo revirtió en su primer mandato y Biden no retomó ese rumbo. «Si queremos evitar una guerra con Cuba, debemos frenar a este presidente que actúa al margen de la ley», sostuvo.

La postura del senador es consistente con su historial. Congresistas reaccionaron también a la nueva orden ejecutiva de Trump, en un contexto en que la administración acumula más de 240 sanciones contra el régimen cubano desde enero de 2025.

El secretario de Estado Marco Rubio, por su parte, negó que exista un bloqueo naval y atribuyó la escasez energética cubana a décadas de dependencia de subsidios externos.

«El bloqueo debe terminar», concluyó Van Hollen en su mensaje de este sábado.