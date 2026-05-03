"Un susto que pudo ser peor": niña con parálisis cerebral en Matanzas ingiere un colgante por accidente

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Lisnayi, una niña con parálisis cerebral infantil (PCI) que vive en Matanzas, protagonizó un susto mayúsculo cuando ingirió accidentalmente el dije de una cadena de su madre, según relató en Facebook el activista y escritor cubano Guillermo Rodríguez Sánchez, conocido en redes como Guillermo Rodsan.
Según el relato, la madre cargaba a Lisnayi en brazos cuando la niña, en un gesto brusco, «le reventó la cadenita del cuello, con tanta mala suerte que le cayó en la boca y se tragó el dije al instante».
La familia acudió de inmediato a urgencias médicas, donde se realizaron rayos X que confirmaron la presencia del objeto alojado en la vía digestiva.
La radiografía muestra claramente el cuerpo extraño de forma cuadrada en la región abdominal.
Afortunadamente, el incidente no requirió intervención quirúrgica: «solo requirió vigilar par de días hasta que salió el mojón dorado», escribió Rodsan con alivio.
El activista aprovechó el episodio para lanzar una alerta directa a otras familias con niños y niñas con PCI: «cero prendas, aretes o gangarrias cuando la tenga cargada».
La advertencia no es menor. Como explicó Rodsan, «las niñas y niños PCI tienen como tendencia agarrar todo lo que esté a su alcance», lo que los expone a riesgos de ingestión accidental de objetos que pueden derivar en emergencias médicas graves.
Desde el punto de vista médico, el 80% de los cuerpos extraños ingeridos por niños transitan el aparato digestivo sin complicaciones, pero el 20% restante puede quedar atrapado en el esófago con riesgo de perforación, especialmente si son metálicos.
En este caso, el objeto siguió su curso natural sin causar daño.
Lisnayi es originaria de Ciego de Ávila y se mudó con su familia a Matanzas hace unos meses.
Gracias a la red solidaria que Rodsan ha construido en redes sociales, la familia recibió electrodomésticos —refrigerador, lavadora, ventilador recargable y equipos de cocina—, más de 250 mil pesos cubanos en alimentos, 100 mil pesos en efectivo, juguetes y ropa mientras vivía en Ciego de Ávila, y se llevó todo ello al mudarse.
El caso de Lisnayi se enmarca en una realidad que afecta a muchas familias cubanas: los niños con PCI enfrentan abandono institucional en Cuba, con escasez crónica de medicamentos, dificultades para acceder a centros educativos especializados y dependencia casi total de redes de solidaridad ciudadana.
Activistas como Rodsan han suplido esa ausencia del Estado, canalizando donaciones hacia familias vulnerables con niños con discapacidad en toda la isla, ante un sistema que les da la espalda.
Otros casos documentados muestran la misma pauta: madres cubanas denuncian que el Ministerio de Educación les niega servicios básicos a sus hijos con discapacidad, mientras familias con niños con parálisis cerebral luchan solas contra la precariedad.
«Un susto que pudo ser peor, pero solo eso», cerró Rodsan su publicación, con la gratitud de quien sabe que esta vez el desenlace fue el mejor posible.
Preguntas Frecuentes sobre la Ingestión Accidental de Objetos en Niños con PCI
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas de precaución deben tomar las familias con niños con parálisis cerebral?
Se recomienda evitar el uso de prendas, aretes o cualquier objeto pequeño al cargar a niños con parálisis cerebral, ya que estos niños tienden a agarrar todo lo que está a su alcance, incrementando el riesgo de ingestión accidental.
¿Cuáles son los riesgos asociados a la ingestión de objetos metálicos en niños?
El 20% de los objetos metálicos ingeridos pueden quedar atrapados en el esófago, lo que conlleva un riesgo de perforación. Sin embargo, en muchos casos, los objetos transitan el aparato digestivo sin complicaciones, como ocurrió con Lisnayi.
¿Cómo se maneja la ingestión de objetos en el sistema de salud cubano?
En el caso de Lisnayi, se realizaron rayos X para confirmar la presencia del objeto, y se optó por una vigilancia médica hasta que el objeto fuera expulsado naturalmente, evitando así una intervención quirúrgica.
¿Qué papel juegan las redes de solidaridad en Cuba para ayudar a familias vulnerables?
Las redes de solidaridad han suplido la ausencia del Estado al canalizar donaciones hacia familias vulnerables, ofreciendo apoyo económico y material a aquellas con niños con discapacidad, como lo demuestra el caso de Lisnayi y otras familias en situaciones similares.
¿Cómo afecta el abandono institucional a las familias con niños discapacitados en Cuba?
El abandono institucional se manifiesta en la falta de medicamentos, acceso a centros educativos especializados y apoyo estatal, obligando a las familias a depender casi completamente de la solidaridad ciudadana para sobrevivir y cuidar a sus hijos discapacitados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.