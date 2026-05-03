"Un susto que pudo ser peor": niña con parálisis cerebral en Matanzas ingiere un colgante por accidente

Niña en Matanzas se traga un pendiente y provoca gran susto a su familia

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Lisnayi, una niña con parálisis cerebral infantil (PCI) que vive en Matanzas, protagonizó un susto mayúsculo cuando ingirió accidentalmente el dije de una cadena de su madre, según relató en Facebook el activista y escritor cubano Guillermo Rodríguez Sánchez, conocido en redes como Guillermo Rodsan.

Según el relato, la madre cargaba a Lisnayi en brazos cuando la niña, en un gesto brusco, «le reventó la cadenita del cuello, con tanta mala suerte que le cayó en la boca y se tragó el dije al instante».

La familia acudió de inmediato a urgencias médicas, donde se realizaron rayos X que confirmaron la presencia del objeto alojado en la vía digestiva.

La radiografía muestra claramente el cuerpo extraño de forma cuadrada en la región abdominal.

Afortunadamente, el incidente no requirió intervención quirúrgica: «solo requirió vigilar par de días hasta que salió el mojón dorado», escribió Rodsan con alivio.

El activista aprovechó el episodio para lanzar una alerta directa a otras familias con niños y niñas con PCI: «cero prendas, aretes o gangarrias cuando la tenga cargada».

La advertencia no es menor. Como explicó Rodsan, «las niñas y niños PCI tienen como tendencia agarrar todo lo que esté a su alcance», lo que los expone a riesgos de ingestión accidental de objetos que pueden derivar en emergencias médicas graves.

Desde el punto de vista médico, el 80% de los cuerpos extraños ingeridos por niños transitan el aparato digestivo sin complicaciones, pero el 20% restante puede quedar atrapado en el esófago con riesgo de perforación, especialmente si son metálicos.

En este caso, el objeto siguió su curso natural sin causar daño.

Lisnayi es originaria de Ciego de Ávila y se mudó con su familia a Matanzas hace unos meses.

Gracias a la red solidaria que Rodsan ha construido en redes sociales, la familia recibió electrodomésticos —refrigerador, lavadora, ventilador recargable y equipos de cocina—, más de 250 mil pesos cubanos en alimentos, 100 mil pesos en efectivo, juguetes y ropa mientras vivía en Ciego de Ávila, y se llevó todo ello al mudarse.

El caso de Lisnayi se enmarca en una realidad que afecta a muchas familias cubanas: los niños con PCI enfrentan abandono institucional en Cuba, con escasez crónica de medicamentos, dificultades para acceder a centros educativos especializados y dependencia casi total de redes de solidaridad ciudadana.

Activistas como Rodsan han suplido esa ausencia del Estado, canalizando donaciones hacia familias vulnerables con niños con discapacidad en toda la isla, ante un sistema que les da la espalda.

Otros casos documentados muestran la misma pauta: madres cubanas denuncian que el Ministerio de Educación les niega servicios básicos a sus hijos con discapacidad, mientras familias con niños con parálisis cerebral luchan solas contra la precariedad.

«Un susto que pudo ser peor, pero solo eso», cerró Rodsan su publicación, con la gratitud de quien sabe que esta vez el desenlace fue el mejor posible.