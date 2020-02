Le roban cadena a cubana en Hialeah tras recibir un abrazo por ofrecer ayuda

Publicado el Jueves, 20 Febrero, 2020 - 09:30 (GMT-4)

Las autoridades del sur de la Florida buscan a una banda de ladrones especializada en robar a personas mayores de edad. Una de las víctima fue una mujer cubana de Hialeah.

Según explicó América Tevé se trata de María Regla Real Pozo, a quien robaron cuando estaba sacando el basura el pasado miércoles. En ese momento un automóvil, en el que iban cuatro personas, estacionó en la entrada de su casa y le comenzaron a hablar en un idioma desconocido.

"Una mujer me llamó y me preguntó si sabía donde había un hospital porque estaban perdidos. Cuando le doy la espalda, veo que se tira rápido del carro, viene cerca del portal y me dijo; 'ven que te voy a dar un abrazo'", relató la víctima.

"Fue un abrazo muy sutil, yo no sentí nada, pero me quitó mi cadena. La cadena me la regaló un sobrino con su primer sueldo", lamentó entre lágrimas.

Este es el modus operandi que han estado utilizando estos ladrones en el sur en diferentes estados, no solo en el sur de la Florida. Estos sujetos distraen a sus víctimas mientras les roban.

Al parecer, según el citado medio, pertenecen a una comunidad gitana y la policía investiga si es la misma banda que asaltó a dos personas a finales de enero.

Hasta el momento los ladrones permanecen en paradero desconocido.