Las palabras de Camila Arteche a su mamá: "Cuando uno crece valoramos más lo que han hecho por nosotros"

Publicado el Viernes, 21 Febrero, 2020 - 19:57 (GMT-4)

La actriz cubana Camila Arteche dedicó un hermoso mensaje a su mamá por su cumpleaños, en el que asegura que las relaciones entre padres e hijos, aunque suelen ser difíciles, van tomando más valor a medida que crecemos y entendemos lo que han hecho por nosotros.

"Las relaciones con los padres suelen ser difíciles, pero a medida que uno crece valoramos más cuánto han hecho por nosotros y reconocemos cuánto tenemos de ellos. Ellos son los maestros del amor absoluto e incondicional", escribió Camila junto a un corto video del único viaje que han hecho juntas.

La actriz añadió que ambas han tenido muchos viajes de otro tipo: "donde me has dado aliento, donde me has puesto los pies sobre la tierra, pero sobre todo viajes donde hemos tenido silencios, donde sólo ha hecho falta estar, saber que estamos la una para la otra. Ese, para mí, es el viaje eterno".

Camila y su mamá en Navidad en 2019 / Facebook de Camila Arteche

Camila ha confesado en otras ocasiones que le gusta mucho pasar tiempo con su familia y que, en fechas señaladas como la Navidad, estar con ellos es lo que más disfruta.

Hace pocos días, la popular artista también dedicó unas bellas palabras a su novio David Marino, con quien está celebrando el primer aniversario de una relación cargada de aventuras, momentos felices y proyectos.