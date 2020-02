Lisandra Silva estrena look a sus 25 semanas de embarazo

Publicado el Lunes, 24 Febrero, 2020 - 17:05 (GMT-4)

La hermosa modelo cubana Lisandra Silva sorprendió a sus seguidores con un nuevo look, bastante diferente a los que luce habitualmente, a sus 25 semanas de embarazo.

La ex chica reality apostó por unos dreadlocks, también conocidos como rastas, con los que luce muy caribeña y sensual, y no tardó en compartir algunas imágenes en las que presume el nuevo look y su pancita, que va creciendo cada vez más.

La modelo posó con su nuevo peinado para la revista chilena Velvet, en una sesión que compartió con su pareja, el bailarín chileno Raúl Peralta, con quien espera feliz al pequeño Noah.

La cubana también compartió varias fotos con turbantes en la cabeza y vestidos largos que le favorecen mucho y resaltan su belleza.

Lisandra demostró una vez más que su belleza, carisma, sensualidad y elegancia se adaptan a cualquier look y que sabe sacar lo mejor de cualquier estilo.

La también actriz está viviendo una feliz etapa con la espera de su bebé Noah, que se ha convertido en el núcleo de los pensamientos y deseos de ella y de su pareja.

"Sintiéndote cada día más, pensándote cada día más y soñando en colores. ¿Cómo serán tus ojitos, tu pelito, tu piel? ¿Serás como tus abuelos? ¿Cómo tú papá o cómo tú mami? Nos encanta fantasear con tus rasgos, imaginar que serás de grande y planificar nuestro futuro junto a ti", escribió en un post reciente.