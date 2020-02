Detienen y multan a María Mercedes Benítez, coordinadora del grupo opositor Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales

Publicado el Miércoles, 26 Febrero, 2020 - 14:38 (GMT-4)

La coordinadora nacional del grupo opositor Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE), cuya función es observar y denunciar las condiciones en que se realizan los procesos electorales en Cuba, fue detenida y multada por agentes del régimen castrista.

En una entrevista con CiberCuba, María Mercedes Benítez Rodríguez relató que el pasado 20 de febrero fue arrestada en Infanta y Manglar, cerca de su casa, y llevada a la estación de Policía de Zanja y Dragones, en Centro Habana, donde permaneció unas tres horas.

Allí, el mayor Alejandro y otro agente identificado como Osvaldo le impusieron una multa de 2.000 pesos. Aunque lo más insólito para ella fue que después, otros policías de la misma estación le pusieron otra sanción de 100 pesos, por un supuesto atentado contra la Seguridad del Estado.

No ad for you

En opinión de la activista, esa represión se debe a que su organización está brindando apoyo a una joven madre de dos hijas pequeñas, a quien las autoridades pretenden desalojar de su casa en Guanabo, debido a que su exposo fue sancionado por tráfico de drogas.

A pesar de que fue reconocida por la justicia como inocente de estar relacionada con aquel caso, la mujer está amenazada con que las van a sacar por la fuerza a ella y a sus niñas.

El pasado 23 de febrero, cuando María Mercedes Benítez se preparaba para visitar a la afectada, la volvieron a detener.

De nuevo el oficial Osvaldo la condujo en una patrulla, y esa vez solo le advirtió que ella no iba a entrar a Guanabo, y que le estaban haciendo un seguimiento para que no pudiera reunirse con ninguna amistad vinculada a la disidencia cubana.

En esa ocasión, la metieron en un calabozo durante 24 horas. Durante ese tiempo, los agentes le intervinieron el celular y le mandaron mensajes falsos a la muchacha que la estaba esperando, y que le escribió preocupada al ver que no llegaba.

Entonces recibió dos whatsapp falsos que decían: “No te preocupes, estoy escondida, la cosa esta guapa, tranquila, que yo te caigo. Estoy muy preocupada, pero no me llames para que no me sitúen”.

Al respecto, la dirigente de COPE comentó: “Ahí se ve claramente que eso no lo escribí yo, yo nunca utilizaría esos términos”.