Politólogo propone "descomunización" radical para Cuba cuando se caiga el régimen

El politólogo cubano-americano Julio Shiling, director del proyecto Patria de Martí, propuso un proceso de "descomunización" radical como condición indispensable para cualquier transición democrática en Cuba, y advirtió que permitir al Partido Comunista de Cuba competir en elecciones equivaldría a "validar sus crímenes de lesa humanidad".

Shiling expuso su propuesta durante una entrevista con CiberCuba en la que analizó los resultados de la encuesta sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba, lanzada con el apoyo de más de 20 medios independientes.

El politólogo tomó como referencia histórica la desnazificación alemana tras la Segunda Guerra Mundial: "El modelo perfecto es lo que ocurrió en Alemania nazi, donde muy pocas personas sufrieron cárcel, pero sí tuvieron que responder acerca de su participación en el partido nazi".

Shiling destacó especialmente el concepto de lustración, mecanismo aplicado en Europa del Este postcomunista, por el cual personas vinculadas al régimen quedaban inhabilitadas para ejercer cargos públicos: "Determinadas personas ya no podían ejercer como jueces, como profesores universitarios, por su condición tan allegada a un régimen sanguinario".

Para el experto, este proceso es imprescindible para sanar el tejido social cubano: "Este tipo de proceso se tiene que llevar a cabo para que los cubanos crean, porque el daño psicológico que se sufre, la falta de confianza en el sistema político de personas que crecieron en un sistema como el castrocomunismo, es perfectamente entendible".

Shiling comparó esa herida colectiva con la que padecen los ciudadanos de Corea del Norte: "Los norcoreanos están dañados de una manera muy grande por el sistema. Bueno, en Cuba también, y la curación requiere que se vayan a sacar esas instituciones que son la causa de ese mal".

Esta propuesta forma parte de un plan de diez puntos que Shiling detalló en su libro Democratización en Cuba: "Un Manual Conciso" (2016), donde la descomunización ocupa el segundo punto e incluye la proscripción legal del PCC, la remoción de simbología totalitaria del espacio público, la apertura de archivos del régimen y la recuperación de propiedades confiscadas desde 1959.

En un tono más distendido, Shiling respondió a quienes en un evento reciente abogaban por el anexionismo de Cuba a Estados Unidos con una broma: "Yo creo que lo que Cuba democrática debería hacer es anexar al condado Miami-Dade, porque en efecto los cubanos en lo que es Miami han tenido un impacto extraordinario para convertirla en la capital de América Latina".

Esa reflexión se enmarca en su concepto de "nación cubana" que trasciende el territorio, el cual -según Shiling- explica la sincronización de opiniones entre cubanos de la Isla y del exilio que reveló la encuesta: "Nos estamos muy ayudados, volviendo al concepto de la nación cubana que vive fuera. O sea, es como si fuera una extensión del país".

Los resultados preliminares de la encuesta de medios independientes mostraron que el 75,1 % de los participantes apoya transitar a un modelo capitalista de democracia liberal, el 92 % se declara muy insatisfecho con el sistema actual y el 94 % no confía en el gobierno para resolver la crisis.

Shiling fue tajante respecto a la rendición de cuentas por los crímenes del régimen, rechazando cualquier fórmula que eluda la justicia: "Tiene que haber rendición de cuenta por personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso no se puede poner bajo la carpeta".

El politólogo ya había defendido posiciones similares en apariciones anteriores, donde analizó la posibilidad de una intervención de EE.UU. contra Cuba y propuso cargos federales contra la familia Castro, argumentando que ningún régimen totalitario cae por sí solo.