Régimen afirma que «Cuba no está sola»

El régimen cubano celebró este sábado en La Habana el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el Antiimperialismo «100 Años Con Fidel», con casi 800 delegados de 152 organizaciones provenientes de 36 países, bajo el lema «Cuba no está sola», en medio de una escalada de tensiones sin precedentes con Washington.

El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó el evento, que se realizó horas antes de la concentración del Primero de Mayo, trasladada este año a la Tribuna Antiimperialista José Martí —frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero— bajo el lema «La Patria se defiende».

El acto del Primero de Mayo fue presidido también por Raúl Castro, en su primera aparición pública desde diciembre de 2025, junto a Díaz-Canel.

El encuentro de solidaridad se produce en un contexto de máxima presión estadounidense.

Este sábado, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, bloqueando bienes vinculados a energía, defensa, minería y servicios financieros, e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con el gobierno cubano.

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El día anterior, en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Trump había amenazado con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas para forzar la rendición del régimen, asegurando que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán.

Díaz-Canel respondió con una declaración desafiante en la que afirmó que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba» y que cualquier atacante «tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional».

El canciller Bruno Rodríguez calificó las nuevas sanciones de Trump como «castigo colectivo al pueblo cubano» y las denunció como «ilegales y abusivas».

El régimen aprovechó el acto del Primero de Mayo para presentar 6,230,973 firmas de la campaña «Mi Firma por la Patria» como prueba de respaldo popular, entregadas simbólicamente a Raúl Castro y Díaz-Canel.

Críticos y opositores califican la cifra de imposible sin coerción masiva, dado que representaría más del 56% de la población cubana total, incluyendo niños y ancianos.

La víspera del desfile, niños fueron sacados de sus escuelas en San Miguel del Padrón y Santiago de Cuba para participar en marchas previas, y el periodista independiente Ángel Cuza fue arrestado frente a su hija por agentes de la Seguridad del Estado.

El régimen cubano declaró 2026 «Año de Preparación para la Defensa». En abril, Díaz-Canel ya había convocado al pueblo a prepararse para el combate invocando la doctrina de «guerra de todo el pueblo», mientras que en una entrevista con Newsweek advirtió: «Si se produce una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos».

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la administración ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba. Las medidas han reducido las importaciones de petróleo cubanas entre un 80% y un 90%, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio, con un impacto directo y devastador sobre la población civil.