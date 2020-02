Limay Blanco pide que oren por su hija Maily que se encuentra en el hospital: "Hoy necesito de tu oración"

Publicado el Miércoles, 26 Febrero, 2020 - 13:23 (GMT-4)

El comediante cubano Limay Blanco ha compartido un conmovedor vídeo en su cuenta de Instagram que ha consternado a todos sus seguidores, pues en él pedía a "todas las personas que creen en Dios" que rezaran por la salud de su hija Maily.

Según comentó el humorista, la pequeña se desmayó esta mañana mientras se encontraba en el círculo y rápidamente se la llevaron al hospital. "Muñi Muñi" contó que la niña se encuentra en compañía de su esposa Glenda Medina, madre de Maily, porque a él los nervios no le dejaron asimilar la situación.

"Esto es un mensaje para todos los amigos de Limay, para todas aquellas personas que creen en Dios. Hoy necesito de tu oración. Maily hoy por la mañana se me desmayó en el círculo. Ahora mismo Glenda está con Maily en el hospital porque yo no pude salir de aquí, me cogieron los nervios y empecé a temblar", explicó.

Segundos más tarde Limay Blanco, quien el pasado año se convirtió al cristianismo, pidió a todos sus amigos religiosos de la mencionada red social que orasen por su hija y porque finalmente los médicos les den la noticia que se encuentra bien.

"Les pido a todos los cristianos que sean amigos míos en Instagram que oren por Maily y que no tenga nada", dijo visiblemente afectado.

Hasta el momento, Limay Blanco no ha dado más detalles del estado de salud de Maily ni del veredicto que le han dado los especialistas. Esperemos que todo sea un susto y que la pequeña vuelva a casa sana y con la sonrisa con la que siempre la vemos en las fotografías y vídeos que comparten sus padres.