La Seguridad del Estado cubana amenaza a la periodista Luz Escobar con hacer daño a sus hijas

Publicado el Jueves, 27 Febrero, 2020 - 11:56 (GMT-4)

La periodista independiente cubana Luz Escobar denunció que la Seguridad del Estado la amenazó con hacer daño a sus hijas y a su padre, Reinaldo Escobar, si continúa con su labor contra el régimen castrista.

Escobar fue citada a una dependencia policial, donde un agente que se identificó como Jorge la acusó de usurpación de la capacidad legal porque ella no estudió Periodismo.

“De refilón me reiteró una vieja propuesta: lo ‘ideal’ sería que les pidiera permiso cada vez que quiero salir para hacer un trabajo periodístico; mi vida se convertiría en un paraíso en el que no me faltará nada y tendré mucha tranquilidad”, reveló la reportera al portal 14ymedio.

“El objetivo real de la conversación fue ese: lleguemos a un acuerdo y así tus hijas y tu padre estarán a salvo. Me aseguran que no tengo que renunciar a mis principios, como si mi libertad fuera negociable”, añadió.

El represor también le advirtió que no podía tomar audios ni fotos de los cercos que la policía le pone para impedirle salir de su propia casa cuando hay “una fecha importante”.

Así sucedió en noviembre pasado, cuando durante las festividades por el 500 aniversario de La Habana, un oficial de la Seguridad del Estado se plantó en los bajos de la casa de la reportera y le impidió salir a la calle, a pesar de no estar acusada de ningún delito.