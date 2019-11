Impiden salir de casa a la periodista cubana Luz Escobar por tercera vez en menos de dos semanas

Publicado el Martes, 26 Noviembre, 2019 - 06:21 (GMT-4)

La periodista independiente cubana Luz Escobar denunció que, por tercera vez en menos de dos semanas, un oficial de la Seguridad del Estado le impidió salir de casa a pesar de no estar acusada de ningún delito.

"El pasado sábado 16 de noviembre por el 500 aniversario de La Habana se hicieron varias actividades en la ciudad y no pude salir. Este sábado no sé qué ocurría pero tampoco pude salir. Hoy lunes se repite", denunció Escobar a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

En este sentido explicó que bajo de su casa había un oficial de la Seguridad del Estado para evitar que saliera del domicilio. "Esa persona no me explica ninguna razón y me dice que está cumpliendo órdenes. Me dice que no me va a permitir salir y que si lo hago, voy detenida", aseguró.

La periodista identificó al agente Ramsés, el mismo que le impidió salir de la vivienda este sábado 23 de noviembre.

"No puedo salir ni para comprar el pan"

Escobar, que es madre de dos hijas pequeñas, denunció que ellas están sufriendo las consecuencias de este acoso de las autoridades. "No es como antes, que cuando ocurría algo de manera excepcional me impedían salir. Ahora cualquier día ellos se plantan ahí abajo y si, por ejemplo, voy a por el pan no puedo salir", dijo.

"Andaba con mi hija Paula y ella, otra vez, está presenciando esto. El sábado iba con mis dos hijas cuando fui a bajar. Es algo critico para una madre explicar esto", lamentó.

"Es una violación de los derechos básicos de una ciudadana que no ha cometido un delito y no tiene una causa pendiente. Ninguno de los agentes me ha enseñado ningún documento legal para no dejarme salir", añadió.

La activista alertó que en el último año se ha intensificado la represión contra activistas, artistas y periodistas independientes. "Se trata de personas incómodas para el gobierno y lo mismo te meten preso, como es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara", afirmó.

Este lunes se celebraba el Día Mundial contra la Violencia Machista y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) denunció en un comunicado que el régimen cubano hostiga y detiene arbitrariamente a las mujeres opositoras.

En cualquier caso el acoso de hostigamiento que sufrió Escobar no es nuevo, ya que le han denegado la salida del país en varias ocasiones este año. Todas ellas en el aeropuerto de La Habana.

En mayo le prohibieron salir de la mayor de las Antillas cuando pretendía viajar a Miami. En agosto el régimen cubano le prohibió viajar hacia Argentina y no le supieron explicar las causas de la orden.

El pasado mes de septiembre se repitió la historia y las autoridades migratorias cubanas no le dejaron salir del país por "razones de interés público".