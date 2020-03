Carta abierta de un cubano en Miami al artista Erich Concepción

Publicado el Martes, 3 Marzo, 2020 - 15:11 (GMT-4)

El cubano Iván García, radicado en Miami, publicó una carta abierta dirigida al humorista y cantante Erich Concepción donde lo invita a que, junto a Alexander Otaola y Carlucho "detengan su batalla por la diversidad de criterios y enfoquen su lucha en la libertad de Cuba".

Su misiva es una respuesta a las diversas polémicas que desde el pasado año sostienen el artista y el presentador e influencer Álex Otaola.

El texto fue publicado en su perfil personal de Facebook y ha sido compartida varias veces. Otros perfiles han manifestado que coinciden con su mensaje.

A continuación reproducimos el contenido de la misiva

"Querido y apreciado Erich Concepción:

Perdona de ante mano si mis palabras causaran en ti alguna molestia, te juro que de ninguna manera es mi intención. Yo no soy más que una gota de lluvia que quiere correr por las aguas limpias Del Río de la libertad.

Ante todo quiero presentarme, mi nombre es Ivan García, de profesión cocinero, y un apasionado por la historia y la fotografía. Aún tengo en mi mente la primera y atormentada noche en la que llegué Miami. Mi padre, otro loco apasionado me llevó a comer a un restaurante de nombre “El Guajiro”, allí me encontré contigo y seguidamente tu rostro me resultó familiar, te comenté que acababa de llegar de Cuba y tú me deseaste suerte en mi nueva aventura, fuiste el primero, fuera de mi familia, en darme la bienvenida a este maravilloso país.

Luego empezó mi nueva aventura por el norte y nunca más supe de ti. Hasta aquel día que en un acto de humanidad, decidiste recaudar ayuda para los dignificados por el tornado de La Habana. Como cubanos dignos, mi familia y yo decidimos aportar nuestro pequeño grano y nos acercamos con nuestra ayuda.

Desde entonces he estado siguiendo tu trabajo por ayudar a los más necesitados. A la misma vez que he estado siguiendo de cerca tu batalla contra Alexander Otaola. Al contrario de muchos de tus seguidores, yo no estoy de acuerdo con esa lucha de enfrentamiento absurdo que ha dividido a los cubanos en diferentes grupos, los que están contigo y los que están en tu contra.

Todos, queremos la libertad de Cuba, lo más importante ahora mismo no es quién tiene la razón en esta batalla, lo más importante, pienso yo, es la libertad de nuestros hermanos, los que sufren en Cuba de escasez, los que lloran cada día por un pedazo de pan, medicinas o un poquito de dinero, que tú, con la bondad que te caracterizas has llevado. Ese ha sido tu granito de arena.

Pero Erich, hermano, Alexander Otaola, lucha por la libertad de Cuba desde su trinchera sin dejar ni un segundo que se sigan cometiendo atropellos en nuestro país, él también está luchando, aunque tu no quieras verlo porque te ciega la pasión. Lo más importante ahora mismo es que nos unamos todos en un solo grito de LIBERTAD, ya son 61 años de interminables atropellos, que con la ayuda de las redes sociales hemos logrado desenmascarar.

Yo, un cubano de a pie que un día decidió escapar de su patria, te invito a que juntos, tú, Alexander Otaola, Carlucho y todos los que de verdad creen en la libertad de Cuba detengan su batalla por la diversidad de criterios y enfoquen su lucha en la libertad de los nuestros.

De esta manera podremos terminar para siempre con las causas de la inmigración, con las causas del hambre y de todos los males que agobian a nuestra isla. Los Castro, han intentando convencer al mundo de que la causa de todos nuestros males es EE.UU.

Yo te digo que la causa de todos nuestros males son ellos. La causa del bloqueo fue, es y será siempre Castro; la causa de que estemos siempre divididos, es Castro; la causa de que se hallan terminado los vuelos y demás beneficios, es Castro; la causa de que hoy estén varados nuestros hermanos en la frontera, es Castro; la causa de que hallamos tenido que huir de nuestra tierra, es Castro.

¿Entonces hermano, si la verdadera causa de todos nuestros males es Castro, por qué mejor no enfocamos todos nuestra lucha en acabar con Castro? Basta ya de seguir luchando y peleando entre nosotros. Te juro que eso es lo que ellos quieren.

Mientras nos gritamos, peleamos, huimos y emigramos, ellos han estado ahí, sentados, mirando como nos dividimos como enemigos, y ellos aprovechándose de nuestro trabajo y esfuerzos por mantener a los nuestros. Tú, mejor que muchos, sabes que lo que digo es verdad, en los últimos 25 años de envíos de remesas y ayudas, ¿cuál ha sido el cambio?

No quiero seguir dilatando esta pequeña carta, solo pretendo invitarte a ti y a todos a parar la batalla por los criterios y empezar la lucha por la libertad. Hay que joderse, se tenía que decir y se dijo, el cambio es ya, Cuba nos necesita. Un abrazo y confió en que puedas comprender.

Iván García.