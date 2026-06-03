Rusia rechaza que Estados Unidos influya en sus vínculos con Cuba

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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó este miércoles que las relaciones entre Moscú y La Habana son intocables y rechazó que Washington pueda interferir en ellas, durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Zajárova pidió expresamente que la relación entre Rusia, Cuba y Estados Unidos no sea vista como un «triángulo» geopolítico, y subrayó que los vínculos entre Moscú y La Habana tienen un carácter propio que ningún tercero puede condicionar.

«Me parece que hay que ver esto no como un triángulo. Tenemos relaciones absolutamente únicas, históricamente consolidadas con la Isla de la Libertad, que defiende su independencia. Cuba no lucha por expandir sus zonas de influencia geopolítica, Cuba no realiza sus ambiciones en otras partes del mundo, Cuba defiende su soberanía nacional», declaró la funcionaria.

Zajárova añadió que Rusia desarrolla su relación con Cuba sobre la base del entendimiento mutuo, el respeto, la amistad y la ayuda, y fue categórica al afirmar que «nadie puede influir en la interacción entre los países».

La diplomática también calificó el embargo estadounidense como «el instrumento más poderoso de asfixia» que sufre la isla desde hace décadas, y sostuvo que Cuba sobrevive y se desarrolla pese a las sanciones, las guerras comerciales y lo que denominó «agresiones híbridas».

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, reincorporó a la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y desplegó el portaaviones USS Nimitz en el Caribe el 20 de mayo en el marco de la operación Southern Seas 2026.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el 21 de mayo que el embargo tiene «consecuencias catastróficas para la gente común» y que el despliegue naval estadounidense en el Caribe «puede empeorar su situación».

El contexto que Zajárova rechaza tiene, sin embargo, base real.

El vicecanciller ruso Serguéi Riabkov confirmó el lunes que Cuba es tema en los contactos bilaterales entre Moscú y Washington, aunque advirtió que los enfoques «difieren radicalmente».

Riabkov también anunció proyectos conjuntos entre Rusia y Cuba en energía, metalurgia, transporte, agricultura, biofarmacéutica y biotecnología, además de un mecanismo especial de subsidio de tasas de interés para financiar inversiones rusas en la isla, con una disposición empresarial que supera los 1,000 millones de dólares.

Washington ha condicionado cualquier avance diplomático a que el régimen cubano rompa sus vínculos de seguridad con Rusia y China, cierre estaciones de escucha y libere presos políticos.

El diálogo permanece estancado: la viceministra cubana Josefina Vidal reconoció a finales de mayo que el canal con Washington «está abierto» pero sin «mucho progreso», y el secretario de Estado Marco Rubio admitió que tampoco ve avances significativos en las negociaciones.

El canciller Serguéi Lavrov había declarado el 15 de abril que no iba a «adivinar las posibles consecuencias» de las amenazas de Estados Unidos hacia Cuba, evitando así cualquier compromiso militar explícito, aunque en mayo prometió «respaldo político, diplomático y material» al régimen de La Habana.