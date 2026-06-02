Marco Rubio lo deja claro: «La política exterior de EE.UU. responde solo a los intereses de los estadounidenses»

Marco Rubio durante su comparecencia ante el Senado sobre presupuesto del Departamento de Estado.

Marco Rubio compareció este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos para defender el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, y aprovechó la audiencia para trazar con precisión la doctrina de política exterior de la administración Trump con prioridad absoluta a los intereses nacionales, sin concesiones ni filantropía.

Fue además su primera comparecencia ante el Congreso desde el inicio de la guerra con Irán, lo que convirtió la sesión en un escenario de alto voltaje político.

«Nuestra política exterior está enfocada exclusivamente en los intereses nacionales de los Estados Unidos de América, en la defensa de nuestro país, tanto en su defensa militar como en nuestra seguridad, pero también en nuestra seguridad económica y en la fortaleza de nuestra economía, nuestra soberanía y nuestro futuro», declaró Rubio en su intervención de apertura.

El secretario de Estado fue directo al rechazar cualquier rol asistencial del gobierno federal en el ámbito internacional.

«El gobierno de los Estados Unidos no es una organización benéfica. No estamos aquí para actuar como trabajadores sociales; estamos aquí para ganar. Estamos aquí para ganar en nombre del pueblo estadounidense y en defensa del interés nacional», afirmó.

Rubio también reivindicó el poderío global de Estados Unidos, pero con una advertencia: «Seguimos siendo la única superpotencia global del mundo, el país más poderoso de la Tierra. Tenemos la economía más grande y las Fuerzas Armadas más formidables y poderosas que haya conocido la humanidad. Pero todo esto significa muy poco si ese poder no se utiliza para proteger a las personas que lo construyeron».

En materia hemisférica, el secretario presentó como un logro histórico la consolidación de una coalición de más de una docena de países amigos en el hemisferio occidental, alineados con Washington tanto en seguridad como en prosperidad económica.

«Es una historia extraordinaria», dijo Rubio, aunque señaló explícitamente las excepciones: Nicaragua, Cuba y Venezuela quedan fuera de esa coalición, mientras que Brasil —en pleno ciclo electoral— y el presidente de Colombia fueron calificados como casos problemáticos.

El secretario advirtió que esa realidad positiva en la región llega tras dos décadas de abandono que permitieron la penetración de China y otras potencias globales en el hemisferio, «en perjuicio no solo de los intereses nacionales de Estados Unidos, sino también de los pueblos de esos países».

La audiencia se enmarca en la defensa de un presupuesto que propone recortes de aproximadamente 12,000 millones de dólares frente a lo aprobado para el año fiscal 2026, con reducciones en ayuda humanitaria, fondos para la ONU y programas de desarrollo. Como contrapeso, la administración propone un «Fondo de Oportunidades América Primero» de 5,000 millones de dólares para inversiones estratégicas alineadas con los intereses nacionales.

Rubio acumula hoy dos de los cargos más influyentes de la política exterior estadounidense: secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional, posición a la que fue designado por Trump en mayo de 2025. Cuba ocupa un lugar central en su agenda ya que ha acumulado más de 240 sanciones contra la isla desde enero de 2026 y ha declarado que la caída del régimen es el legado que definiría su carrera.

El día anterior, el senador demócrata Rubén Gallego afirmó en Madrid que Rubio tiene «una obsesión con Cuba» y que la administración Trump busca un cambio de gobierno en la isla.