Marco Rubio lo deja claro: «La política exterior de EE.UU. responde solo a los intereses de los estadounidenses»

Marco Rubio compareció este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos para defender el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, y aprovechó la audiencia para trazar con precisión la doctrina de política exterior de la administración Trump con prioridad absoluta a los intereses nacionales, sin concesiones ni filantropía.
Fue además su primera comparecencia ante el Congreso desde el inicio de la guerra con Irán, lo que convirtió la sesión en un escenario de alto voltaje político.
«Nuestra política exterior está enfocada exclusivamente en los intereses nacionales de los Estados Unidos de América, en la defensa de nuestro país, tanto en su defensa militar como en nuestra seguridad, pero también en nuestra seguridad económica y en la fortaleza de nuestra economía, nuestra soberanía y nuestro futuro», declaró Rubio en su intervención de apertura.
El secretario de Estado fue directo al rechazar cualquier rol asistencial del gobierno federal en el ámbito internacional.
«El gobierno de los Estados Unidos no es una organización benéfica. No estamos aquí para actuar como trabajadores sociales; estamos aquí para ganar. Estamos aquí para ganar en nombre del pueblo estadounidense y en defensa del interés nacional», afirmó.
Rubio también reivindicó el poderío global de Estados Unidos, pero con una advertencia: «Seguimos siendo la única superpotencia global del mundo, el país más poderoso de la Tierra. Tenemos la economía más grande y las Fuerzas Armadas más formidables y poderosas que haya conocido la humanidad. Pero todo esto significa muy poco si ese poder no se utiliza para proteger a las personas que lo construyeron».
En materia hemisférica, el secretario presentó como un logro histórico la consolidación de una coalición de más de una docena de países amigos en el hemisferio occidental, alineados con Washington tanto en seguridad como en prosperidad económica.
«Es una historia extraordinaria», dijo Rubio, aunque señaló explícitamente las excepciones: Nicaragua, Cuba y Venezuela quedan fuera de esa coalición, mientras que Brasil —en pleno ciclo electoral— y el presidente de Colombia fueron calificados como casos problemáticos.
El secretario advirtió que esa realidad positiva en la región llega tras dos décadas de abandono que permitieron la penetración de China y otras potencias globales en el hemisferio, «en perjuicio no solo de los intereses nacionales de Estados Unidos, sino también de los pueblos de esos países».
La audiencia se enmarca en la defensa de un presupuesto que propone recortes de aproximadamente 12,000 millones de dólares frente a lo aprobado para el año fiscal 2026, con reducciones en ayuda humanitaria, fondos para la ONU y programas de desarrollo. Como contrapeso, la administración propone un «Fondo de Oportunidades América Primero» de 5,000 millones de dólares para inversiones estratégicas alineadas con los intereses nacionales.
Rubio acumula hoy dos de los cargos más influyentes de la política exterior estadounidense: secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional, posición a la que fue designado por Trump en mayo de 2025. Cuba ocupa un lugar central en su agenda ya que ha acumulado más de 240 sanciones contra la isla desde enero de 2026 y ha declarado que la caída del régimen es el legado que definiría su carrera.
El día anterior, el senador demócrata Rubén Gallego afirmó en Madrid que Rubio tiene «una obsesión con Cuba» y que la administración Trump busca un cambio de gobierno en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la política exterior de Estados Unidos bajo Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la principal prioridad de la política exterior de Estados Unidos según Marco Rubio?
La principal prioridad de la política exterior de Estados Unidos, según Marco Rubio, es proteger los intereses nacionales estadounidenses. Esto incluye la defensa militar, la seguridad económica y la fortaleza de la economía del país, sin concesiones a roles asistenciales en el ámbito internacional.
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¿Por qué se excluyen a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela de la coalición hemisférica liderada por Estados Unidos?
Cuba, Nicaragua y Venezuela son excluidos debido a sus regímenes que no alinean con los intereses de seguridad y prosperidad económica promovidos por Estados Unidos. Rubio destaca que estos países no forman parte de la coalición de más de una docena de naciones amigas del hemisferio occidental, lo cual es significativo en el contexto de la estrategia regional de Estados Unidos para frenar la influencia de potencias adversarias.
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¿Cómo afecta la política de Marco Rubio a la relación de Estados Unidos con Cuba?
La política de Marco Rubio es crítica hacia el régimen cubano, considerándolo un patrocinador del terrorismo y un nodo estratégico de amenazas para el hemisferio occidental. Rubio ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, y busca un cambio de gobierno en la isla, consolidando una postura firme en contra del régimen vigente.
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¿Qué medidas ha tomado Marco Rubio respecto a Venezuela?
Marco Rubio ha delineado un plan de transición para Venezuela que consta de tres fases: estabilización, recuperación económica y apertura política. Este plan busca una Venezuela estable, próspera y democrática. En paralelo, Estados Unidos ha aceptado una venta limitada y supervisada de crudo venezolano bajo un estricto control financiero.
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¿Qué postura tiene Marco Rubio sobre la influencia de potencias como China y Rusia en América Latina?
Marco Rubio considera la influencia de China y Rusia en América Latina como una amenaza que debe ser contrarrestada. Ha advertido sobre la penetración de estas potencias en el hemisferio occidental, lo que, según él, afecta negativamente los intereses nacionales de Estados Unidos y la estabilidad regional.
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