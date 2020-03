Camila Cabello muestra su primer desnudo para celebrar su cumpleaños

Publicado el Lunes, 2 Marzo, 2020 - 19:11 (GMT-4)

La exitosa cantante cubana Camila Cabello está a pocas horas de cumplir 23 años y ha querido celebrarlo con su "primer desnudo".

La intérprete de My Oh My sorprendió a sus fans nuevamente con sus ocurrencias y se refirió pícaramente como su primer desnudo a una foto de cuando era bebé.

La adorable imagen muestra a Camila con apenas unos meses de nacida, envuelta en una toalla azul y con sus cautivadores ojos oscuros bien abiertos.

No ad for you

Tendré 23 en unas horas, así que estoy posteando mi primer desnudo en Internet", escribió Camila junto a la hermosa fotografía.

El post ha logrado en apenas cuatro horas un millón y medio de corazones y 14 mil comentarios: "Dios mío, eras la bebé más linda del mundo. Feliz cumpleaños, espero que tengas todo lo que deseas", "Awwww 23 añitos!!! Que Dios te bendiga preciosa cada segundo que respires", "Jajaja, este es el mejor post que he visto en todo el día", "Tu carita está tallada por los mismos dioses", "Eras la cosita más hermosa del mundo".

El cantautor español Alejandro Sanz, que mantiene una estrecha relación con Camila desde que colaboraron en el tema Mi persona favorita, también le dejó un lindo mensaje a la cubana.

"Feliz cumpleaños mi pequeña y talentosa y bondadosa y humilde hermana y, sí, bella", escribió el cantautor.

Además de su carrera musical, Camila se encuentra en estos momentos grabando el remake de la Cenicienta, en el que interpretará a la famosa princesa de Disney.

"La Cenicienta me inspira", dijo durante una entrevista reciente con Vogue. "Me encanta vivir en su mundo mágico, donde ella cree en los sueños y cree en el amor y cree en todo lo bueno porque quiero ser así. Quiero ser eso tanto como pueda".