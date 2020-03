Madre dedica duras palabras a Díaz-Canel por la salud de su hija

Publicado el Viernes, 6 Marzo, 2020 - 13:41 (GMT-4)

Una madre cubana dirigió unas fuertes palabras al gobernante Miguel Díaz-Canel en las que lo responzabiliza por la salud de su hija.

"Díaz-Canel no puede ser normal que esta niña tenga que tener dirección de Santa Clara para poder tener su tarjetón de medicamentos para el asma", dijo la madre, identificada como Karelia Contreras Manzano.

"Pero te voy a decir algo, ¿sabes por qué no tiene tarjetón? Porque no tiene dirección de Santa Clara, por tu culpa, por tu incompetencia como presidente, porque no has tenido huevos para acabar de mandar a quien tienes que mandar a resolver mi problema", añadió.

En el mensaje, publicado en redes sociales por Freedon Cuba, la madre deja saber que desde hace tres años está esperando una respuesta "que no existe porque lo mal hecho no tiene explicación".

"Sabes que eres un fracaso como presidente y como persona", sostuvo Manzano.

"Están acabando con Cuba, no le echen más culpa a Trump o al bloqueo, ustedes son el bloqueo, ustedes son los que tienen a Cuba sumida en la miseria", aseguró.

Por último, la madre recordó que este es el caso de su hija, pero que podría sucederle a la hija de cualquier persona.

"Yo por mi hija si tengo que matar, mato", sentenció.

No es la primera vez que una madre cubana culpa al gobernante de la Isla o lo responsabiliza de la situación en que viven, en medio de un contexto de precariedad, escasez, y crisis generalizada en el país.

El pasado mes de enero, Ismary Guzmán Caraballo, madre de cuatro niños y residente en una vivienda en muy malas condiciones, criticó el maltrato de las autoridades y pidió a Díaz-Canel que se interese por su caso.

En otra ocasión, una cubana planteó en redes sociales la mala situación en que convive con sus hijos menores de edad, y dijo que Miguel Díaz-Canel y su gobierno no muestran interés, al parecer, por "los problemas de las madres solteras con hijos".