Lula da Silva: "Guaidó debería estar preso y Maduro fue tan democrático que no le detuvo"

Publicado el Viernes, 6 Marzo, 2020 - 12:34 (GMT-4)

El expresidente de Brasil Lula da Silva (2003-2011) salió en defensa de Nicolás Maduro y arremetió contra el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien calificó de "farsante".

"Él debería estar preso y Maduro es tan democrático que no le detuvo cuando él se fue a Colombia a intentar instigar la invasión de Venezuela", aseguró durante una entrevista con el portal de noticias brasileño UOL y que se ha publicado esta semana.

El exmandatario señaló que Europa y Estados Unidos "no deberían haber reconocido a un farsante que se autoproclamó presidente". "No es correcto porque si la moda se agarra a la democracia va a la basura, y cualquier impresentable se puede autoproclamar presidente", afirmó.

"Quien está tomando la iniciativa de hablar es Maduro, no Guaidó", añadió Lula, que agregó que el líder de la Asamblea Nacional "hasta intentó forzar que los americanos invadiesen Venezuela".

El exdirigente brasileño dijo que "en todos los países que no están bien", no se lleva a cabo un golpe de Estado.

"No podemos criticar a Maduro y no criticar el bloqueo. El bloqueo no ataca a los soldados, no mata a los culpables, el bloqueo mata a inocentes", añadió en referencia a las sanciones de Estados Unidos.

Lula da Silva, que está inmerso en una gira por Europa, recalcó que la salida a la crisis de Venezuela pasa por el diálogo, pero uno en el que Maduro esté presente. "No tiene sentido establecer un acuerdo si no está en torno a una mesa de negociación con las personas que piensan a favor y al contrario", afirmó.