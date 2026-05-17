Fallece José Emigdio Pascual Varona «Pini», actor y maestro del teatro en Santiago de Cuba

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La escena teatral cubana está de luto este domingo tras el fallecimiento de José Emigdio Pascual Varona, conocido como «Pini», actor, dramaturgo, director artístico y pedagogo que dedicó décadas de su vida a las artes escénicas en Santiago de Cuba.

La noticia fue confirmada por varias instancias de las artes en tierras santiagueras, como la Dirección de Cultura y la Empresa de Artes Escénicas, que destacaron que Pini nació en Santiago de Cuba y murió en su ciudad natal, donde construyó una trayectoria artística de referencia obligada dentro de las artes escénicas cubanas.

Fue figura clave de Calibán Teatro, una de las agrupaciones teatrales más reconocidas del oriente del país, con proyección internacional que incluyó presentaciones en España, la antigua URSS, República Dominicana, Barbados y Curazao.

También fue pionero de la Teatrova —movimiento que fusiona el teatro con la trova, género profundamente arraigado en la cultura santiaguera— e integró el colectivo A Dos Manos.

Como cofundador del Festival de Teatro Máscara de Caoba, creado en 1987, Pini contribuyó a consolidar el principal certamen teatral del oriente cubano, que desde 1996 se celebra de forma bienal y en 2024 llegó a su XXII edición.

Fue además promotor de las noches culturales de la Calle Heredia y creador de la peña «Desempolvando», que funcionó en el antiguo VIVAC de Santiago de Cuba como espacio dedicado a narrar y preservar la historia de la ciudad.

En el ámbito académico, ejerció durante varios años como jefe de la Cátedra de Teatro en la Filial del Instituto Superior de Arte (ISA) en Santiago de Cuba, formando a generaciones de actores y artistas escénicos.

A lo largo de su carrera acumuló más de 20 galardones, entre ellos la distinción de Artista de Mérito de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el título de Maestro de Generaciones otorgado por la Universidad de las Artes, el Premio Raúl Gómez García, la Placa Heredia, el Diploma Nicolás Guillén y la Placa Avellaneda.

Entre sus últimos reconocimientos, las autoridades de Santiago de Cuba le entregaron la Llave de la Ciudad, máxima distinción honorífica municipal.

Calibán Teatro fue la primera institución en anunciar su partida: «Hoy Calibán Teatro y la ciudad de Santiago de Cuba está de luto. Hoy parte a su viaje de luz nuestro Maestro José Emigdio Pascual Varona (Pini)».

La institución Cultura Santiago de Cuba también expresó su dolor: «Ha partido José Pascual Varona, nuestro querido Pini, actor, dramaturgo y profesor del Instituto Superior de Arte, formador de generaciones y hombre que ostentaba con orgullo la Llave de la Ciudad».

El periódico Sierra Maestra publicó una nota necrológica bajo el título «De luto la escena santiaguera y la cultura cubana».

La muerte de Pini se suma a una racha de pérdidas para el teatro cubano. En los últimos meses fallecieron el actor Félix Pérez Ortiz, el también santiaguero Carlos Quintas, el dramaturgo Salvador Lemis y el actor y dramaturgo Gilberto Subiaurts.

«Hoy ha muerto un hijo de Santiago de Cuba, de esos que nacen una vez cada muchas décadas. La Llave que portabas era solo un símbolo: tú siempre tuviste la llave verdadera de nuestro afecto y nuestra memoria. Tu legado queda en escena y en tus alumnos», escribió Cultura Santiago de Cuba en su despedida.