"Todos somos Damas de Blanco": Encargada de Negocios de EE.UU. en La Habana al grupo opositor en el Día de la Mujer

La encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Habana, Mara Tekach, invitó a las Damas de Blanco a celebrar el Día Internacional de la Mujer y mostró su solidaridad a favor del grupo opositor cubano.

"Todos somos Damas de Blanco", aseguró Tekach en un discurso que pronunció en la residencia de la diplomática estadounidense en La Habana.

En el encuentro Tekach aseguró que funcionarios del Gobierno estadounidense "están pensando y hablando" de las activistas cubanas, porque ella personalmente les contó de sus historias y las injusticias a las que son sometidas.

"He descrito en detalle las tácticas cada vez más represivas utilizadas en los inútiles intentos de silenciar sus voces. Como representante del Presidente Trump en Cuba, soy testigo", dijo la diplomática en la reunión.

Así mismo resaltó la labor de las Damas de Blanco durante todos estos años, fundamentalmente tras la Primavera Negra de 2003 cuando exigieron los derechos de los prisioneros políticos que el Gobierno castrista condenó injustamente a penas de hasta 28 años.

"Convocar a un grupo de mujeres valientes, comprometidas con la justicia, parece provocar miedo entre abusadores y opresores", resaltó Tekach en un claro mensaje dirigido a las autoridades de la isla que no cesan de reprimir a opositores y activistas, a la vez que les dijo que el grupo cívico cubano es, en el hemisferio, uno de "los mayores defensores de la libertad".

Tras la celebración la líder del grupo opositor denunció que algunas activistas fueron detenidas por agentes de la Seguridad del Estado

La celebración en La Habana ocurrió luego de que los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, de Florida; Bob Menéndez, de Nueva Jersey; Ted Cruz, de Texas, y Ben Cardin, de Maryland, presentaran una resolución para honrar a la organización opositora cubana Damas de Blanco, con motivo de celebrarse el próximo domingo el Día Internacional de la Mujer.

A continuación CiberCuba reproduce de manera íntegra el discurso que pronunció Mara Tekach en la residencia de la encargada de Negocios de Estados Unidos en La Habana.

Encargada de Negocios Mara Tekach

Embajada de los Estados Unidos en La Habana

Día Internacional de la Mujer

6 de marzo de 2020, Residencia de la Encargada de Negocios

Bienvenidos a esta conmemoración de las mujeres valientes, en la que la Embajada de los Estados Unidos de América honra a las Damas de Blanco de Cuba. Ustedes personifican lo que significa ser valiente frente a una abrumadora represión.

Todos somos Damas de Blanco.

Esta semana y a lo largo del mes, se conmemora a nivel mundial a las mujeres que se han entregado desinteresadamente al mejoramiento de la humanidad. Sé que, en los Estados Unidos, funcionarios estadounidenses están pensando y hablando de ustedes, las Damas de Blanco de Cuba y yo quería que lo supieran.

Lo sé porque les he contado sus historias. Les he hablado de las injusticias. He dado entrevistas de prensa donde he descrito sus historias personales. He descrito en detalle las tácticas cada vez más represivas utilizadas en los inútiles intentos de silenciar sus voces. Como representante del Presidente Trump en Cuba, soy testigo.

También he resaltado el espíritu inquebrantable con el que perseveran en su lucha por la democracia para lograr una Cuba mejor y más próspera.

Entre nosotros hoy aquí, tenemos disidentes, madres, hermanas e hijas de prisioneros políticos.

Todos ustedes han demostrado una valentía poco común desde aquella fatídica Primavera Negra de 2003, cuando caminaron en solidaridad. Sus padres, esposos, hijos y hermanos fueron arrestados arbitrariamente, juzgados sumariamente y condenados a penas de hasta 28 años de prisión.

Su movimiento de protesta ha sido reconocido mundialmente tanto por grupos que defienden los derechos humanos como por medios de comunicación internacionales.

En 2005, obtuvieron el Premio Sakharov de la Unión Europea a la Libertad de Pensamiento. Este merecido reconocimiento las coloca en la misma categoría que el sudafricano Nelson Mandela y que las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina.

Han elegido la protesta no violenta como su arma en la lucha por la justicia. Este poderoso método de libre expresión tiene un legado en la historia de los Estados Unidos de América también. Ustedes envían una señal muy clara a todos de que no serán silenciadas.

Convocar a un grupo de mujeres valientes, comprometidas con la justicia, parece provocar miedo entre abusadores y opresores.

Invitamos a todas las Damas de Blanco a nuestra conmemoración de hoy.

Condenamos las acciones represivas que negaron a la mayoría de estas Damas de Blanco su derecho a unírsenos.

Los opresores les temen porque su ejemplo y sus esfuerzos perduran. Los Estados Unidos continuarán amplificando sus voces.

Como dije hace casi un año en este espacio cuando en 2019 conmemoramos la independencia de los estados Unidos: compartimos un lenguaje común y nuestro diálogo es constante.

Nuestro Hemisferio de Libertad no tiene lugar para la opresión y la represión.

Las Damas de Blanco saben que la represión tiene que terminar, y ustedes están entre los mayores defensores de la libertad de nuestro hemisferio.

Los Estados Unidos siguen comprometidos a apoyar su valiente lucha. Estamos comprometidos con la libertad del pueblo cubano y en todas partes.