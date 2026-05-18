Sissi Abascal habla de la prisión política en Cuba

Sissi Abascal Zamora, la Dama de Blanco más joven de Cuba, describió en una entrevista al programa «Tierras de Libertad» de Martí Noticias las condiciones del presidio femenino en la isla y el costo humano de enfrentarse al régimen, días después de llegar a Miami tras casi cuatro años y medio de prisión política.

Abascal, de 27 años, fue arrestada el tres de noviembre de 2021 en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, por participar en las protestas del 11 de julio de ese año. El Tribunal Municipal de Jovellanos la condenó a seis años de cárcel por desacato, atentado y desórdenes públicos.

«El precio de denunciar adentro en la prisión: puedes perder una visita, una visita conyugal, las llamadas telefónicas o caer en una celda de castigo», afirmó Abascal en la entrevista, grabada junto a su madre Annia Zamora, también activista y Dama de Blanco.

Uno de los momentos más emotivos del testimonio fue el relato de su separación de Sayli Navarro, compañera de prisión en La Bellotex, en Matanzas, condenada a ocho años por el 11J y quien permanece encarcelada.

«Para mí Sayli es la mujer más fuerte y más valiente, yo digo que es inquebrantable. Cuando me sacaron yo no pude despedirme de ella, no me dejaron, pero yo me mandé a correr y le pude dar un beso y empecé a llorar», relató Abascal.

Su madre describió el sufrimiento acumulado durante el tiempo que su hija estuvo presa, incluyendo un episodio en que presas prendieron fuego a colchones dentro del cubículo y las autoridades no abrían el candado.

«Han sido cuatro años, cuatro meses, catorce días... lágrimas de sangre porque lo que vive el preso cubano solo lo saben ellos y lo saben los familiares», dijo Annia Zamora.

Annia explicó también que su esposo Armando Abascal tomó la decisión de quedarse en Cuba junto a su hijo y un nieto para continuar apoyando a los presos del Partido Pedro Luis Boitel, entre ellos Sayli Navarro, su padre Félix Navarro —presidente del partido— y Francisco Rangel.

La liberación de Abascal fue gestionada por la Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el activista Santiago Álvarez desde Miami, mediante una visa humanitaria del Departamento de Estado de EE.UU. La organización Cubalex clasificó su salida como «libertad condicionada al exilio», mecanismo habitual del régimen para desterrar opositores. Su pena vencía el cinco de noviembre de 2027, por lo que le restaban aproximadamente 14 meses al momento de salir.

A pesar del dolor del exilio forzado, Abascal afirmó sentirse orgullosa de lo que representó su encarcelamiento: «Me sentía orgullosa por lo que yo estaba, porque yo estaba presa por alzar mi voz y por decir abajo la dictadura y que viva Cuba libre».

La activista llegó a Miami el pasado jueves acompañada de su madre y otros familiares. Tanto la Embajada de EE.UU. en Cuba como la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dieron la bienvenida a Abascal, calificando su detención de «injusta» y reconociendo el dolor del exilio forzado.

Abascal cerró su mensaje con una promesa dirigida a quienes permanecen presos: «Que no pierdan la esperanza, que tengan fe, que yo seguiré alzando mi voz por los presos políticos, por el cubano de a pie, hasta que llegue el día en que el muro caiga y ahí estaremos de vuelta».