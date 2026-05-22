Polonia ofrece su experiencia para transición en Cuba

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Polonia se ha ofrecido a compartir con Estados Unidos su experiencia de primera mano en la transición desde el comunismo, para ayudar a Cuba a avanzar hacia la democracia y la economía de mercado, según declaró el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, al Washington Examiner desde Varsovia esta semana.

«Polonia puede aprovechar su experiencia de primera mano de la transición de 1989 y el movimiento Solidaridad para asesorar a Cuba en una transición pacífica, democrática y de reforma de mercado», declaró Sikorski, quien también ocupa el cargo de viceprimer ministro bajo el jefe de gobierno, Donald Tusk.

El canciller polaco reconoció que la propia transformación de su país fue «exitosa pero incómoda para la sociedad polaca», y subrayó que esa experiencia contiene lecciones aplicables a otros países que busquen salir del comunismo.

Poland fue gobernada por un régimen títere respaldado por la Unión Soviética desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, cuando realizó una transición negociada y pacífica hacia la democracia.

Los políticos comunistas en su mayoría desaparecieron junto con las políticas impopulares sin ser destituidos ni castigados, en lo que Sikorski describió como un proceso «no sangriento, pero no del todo satisfactorio desde el punto de vista psicológico».

El viceministro de Defensa Nacional polaco, Pawel Zalewski, confirmó en una cena con periodistas el pasado lunes que Varsovia está interesada en «presentar la experiencia polaca de transformación del sistema comunista a la democracia y la economía de mercado» si el cambio llega a ser posible en Cuba, y precisó que Sikorski ya ha discutido el asunto directamente con el secretario de Estado Marco Rubio.

La coordinación entre Polonia y Washington en torno a Cuba tiene antecedentes concretos. El 2 de septiembre de 2025, Sikorski y Rubio coincidieron en Coral Gables, Florida, en la ceremonia de entrega del Premio Solidaridad Lech Wałęsa a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, galardón dotado con 275,000 dólares.

Sikorski destacó que la presencia de Rubio en esa ceremonia refleja un «enfoque conjunto entre EE.UU. y Polonia sobre el futuro de Cuba».

En mayo de 2026, el opositor cubano José Daniel Ferrer, fundador de la UNPACU y expreso político que salió de Cuba en octubre de 2025, se reunió con Sikorski en Varsovia durante una gira europea. En esa ocasión, el canciller polaco fue categórico: «El comunismo no deja nada más que cenizas. Apoyamos las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba».

El ofrecimiento polaco llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. Un reporte de inteligencia publicado la semana pasada reveló que el régimen cubano habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023, con posibles usos discutidos contra la base naval de Guantánamo y objetivos en Florida.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, no ha ocultado su posición frente al régimen: «Su modelo económico no funciona, y los que están a cargo no pueden arreglarlo, y la razón por la que no pueden arreglarlo no es solo porque son comunistas.

Eso ya es bastante malo, pero son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente», afirmó ante la prensa en la Casa Blanca.

El senador Rick Scott vinculó la crisis de los drones con la alianza de Cuba con Rusia e Irán y el aumento de presión de Washington sobre La Habana, mientras que Díaz-Canel advirtió que una agresión militar estadounidense provocaría un «baño de sangre de consecuencias incalculables».

Zalewski, al reflexionar sobre los riesgos que enfrentan los líderes autoritarios cuando intentan reformar sus sistemas, evocó el ejemplo de Mijaíl Gorbachov: «Cuando empiezas a cambiar el sistema en una dirección positiva, los procesos que pones en marcha generalmente te superan», advirtió, sugiriendo que el régimen cubano enfrenta una disyuntiva sin salida.