Las felicitaciones de los famosos cubanos por el Día Internacional de la Mujer

Publicado el Domingo, 8 Marzo, 2020 - 15:47 (GMT-4)

Los famosos cubanos se han sumado a la ola de felicitaciones que está inundando las redes este 8 de marzo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Cantantes de todos los géneros, actores e influencers han querido enviar su felicitación a todas las mujeres, y algunos en especial a sus madres y esposas.

Tal es el caso de Randy Malcom, integrante de Gente de Zona, que dedicó un post para celebrar a su mamá y otro a su pareja y madre de su hijo Malcom Jr, Annaby Pozo, pero extendió sus felicitaciones a "todas las mujeres del mundo".

Los reguetoneros Yomil y El Dany enviaron felicitaciones a "todas las mujeres que nos siguen día a día y en especial a las de nuestras familias".

Haila celebró el día con un mensaje dedicado a las mujeres maduras y a celebrar la aceptación: "Mis pequeñas arrugas solo me recuerdan las experiencias vividas, mis risas y sueños cumplidos. No escondo mi edad, pero si aparento quizás menos de los 46 que tengo. Estoy contenta en mi propia piel, me gusto y estoy muy orgullosa de haber llegado a la madurez. He conocido de todo un poco, lágrimas y sonrisas y ambas me han hecho ser la mujer que soy hoy".

El reguetonero Baby Lores dedicó su canción Quisiera volver a "todas las mujeres del mundo, especialmente a las cubanas" y aseguró que el 8 de marzo es "un día muy especial porque sin la mujer no hay vida".

Diana Fuentes también eligió una canción para celebrar este día. La cantante compartió su interpretación en vivo del tema Decirte cosas de amor y la dedicó "a todas nosotras, que somos girasoles, pura luz".

El actor cubano Lieter Ledesma de dedicó un bonito collage para celebrar "a todas las mujeres de mi vida" porque "nada sería igual sin ellas".