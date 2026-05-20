Arrestan en Cancún a cubana acusada de trata de mujeres

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Una ciudadana cubana fue detenida este fin de semana en Cancún, México, junto a un hombre de nacionalidad argentina, ambos acusados de operar una red de trata de personas que engañaba a mujeres con falsas ofertas de empleo en el sector turístico con el fin de obligarlas a ejercer la prostitución, según informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Elvia de Caridad «N», de Cuba, y Agustín «N», de Argentina, quienes fueron arrestados el sábado en la noche, durante un operativo policial en el municipio de Benito Juárez, por su probable implicación en el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, señaló un comunicado de la FGE.

La operación, ejecutada en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Benito Juárez, incluyó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la calle Sagitario, en el Residencial Las Fuentes, Supermanzana 32, y en el edificio Cibeles, ambos en el municipio donde se asienta Cancún.

En el operativo fueron rescatadas seis mujeres de distintas nacionalidades: dos mexicanas, dos venezolanas y dos paraguayas.

Según las indagatorias iniciales, los presuntos tratantes captaban a mujeres en situación vulnerable prometiéndoles boleto de avión, hospedaje y trabajos bien remunerados en el sector del turismo en Cancún, pero al llegar a la ciudad las obligaban a ofrecer servicios sexuales.

Los responsables creaban catálogos con fotos de las presuntas víctimas en lencería, desnudas y en poses sugestivas, utilizando pseudónimos y números telefónicos para publicitar los servicios, cuyos precios oscilaban entre 1,500 y 7,000 pesos mexicanos por servicio.

El reparto del dinero era desigual en la práctica: aunque el 50% correspondía formalmente a las víctimas, estas debían hacer pagos adicionales por traslados, publicación de perfiles y para abonar la deuda contraída por el viaje desde sus lugares de origen, un mecanismo que las mantenía atrapadas en la red.

La Fiscalía detalló el rol de cada detenido: Elvia de Caridad «N» fungía como encargada, telefonista y coordinadora de los servicios sexuales; administraba los perfiles digitales y recibía parte del dinero generado por las víctimas, mientras que Agustín «N» era quien recolectaba el dinero que pagaban los clientes.

Entre las evidencias incautadas durante los registros figuran libretas con anotaciones, cámaras de videograbación, cajas de preservativos, una terminal de pago, teléfonos celulares y un vehículo de la marca Chevrolet.

Ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de la Fiscalía, y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica en el término constitucional previsto.

Las mujeres rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la FGE para rendir su declaración correspondiente. Mientras, continúan las investigaciones para determinar si existen más víctimas o responsables involucrados en la red desarticulada el pasado sábado.

Este caso sigue un patrón documentado en Quintana Roo. En abril de 2025, las autoridades rescataron a nueve mujeres cubanas víctimas de trata en un bar de Benito Juárez, en un operativo que resultó en el rescate de 16 víctimas en total.

El modus operandi es prácticamente idéntico al empleado por Cristóbal Fernández Viamonte, ciudadano de doble nacionalidad cubana y mexicana, extraditado a México desde Colombia en marzo de 2025 tras ser identificado como cabecilla de una red transnacional que captaba mujeres colombianas con falsas ofertas de empleo en hoteles y clubes de Cancún y Mérida. Su organización acumuló un patrimonio superior a 8,000 millones de pesos colombianos.

En junio de 2025, otro ciudadano cubano identificado como Yassel D'Angelo «N» fue vinculado a proceso en Cancún por trata de personas en modalidad de explotación sexual, acusado de obligar a su pareja de 22 años a prestar servicios sexuales sin entregarle dinero.